Rolando Figueroa, candidato a gobernador de Neuquén por el partido Comunidad y apoyado por Mauricio Macri, se imponía esta noche Marcos Koopmann, del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), con más de 35% de los votos, con casi el 92% de las mesas escrutadas.

El actual diputado nacional obtenía el 35.61% de los votos, de acuerdo a los primeros resultados de la justicia electoral, mientras que su contrincante oficialista tenía el 32.67%.



De esta manera, Figueroa se apunta a comandar el territorio del cual fue vicegobernador entre 2015 y 2019, durante el primer período del actual mandatario provincial, Omar Gutiérrez.

A comienzos de octubre de 2022, el candidato de Comunidad publicó una carta en la cual anticipaba que disputaría la gobernación por fuera de su partido, al difundir una carta pública en la que cuestionó a la conducción de su agrupación y al Gobierno de Gutiérrez. Asimismo, no participó en la interna del MPN de noviembre pasado.

"Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza; es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña", aseguró.



"Neuquén está anudada; tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo", había señalado al agregar que "la mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora; en definitiva, Neuquén está pidiendo cortar".

"Acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo en Neuquén que tiene que ver con rescatar el espíritu de lo justo, escucharnos, ir cerca porque la cercanía es empatía, es garantía de muchas cosas", sentenció.



La carrera de Rolando Figueroa

El representante en la Cámara Baja, de 59 años, es hijo de Rolando Figueroa y de María Muñoz, nieto del primer maestro neuquino nativo, Temístocles Figueroa​.

En tanto, realizó sus estudios primarios en la ciudad de Neuquén y sus estudios secundarios en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se graduó de contador público nacional en la Universidad Nacional del Comahue en el año 1992, y siete años después obtuvo el título de postgrado de “Especialista en Tributación”, otorgado por la mencionada casa de estudios.

Durante los años de estudiante universitario participó y conformó en la facultad de Economía la agrupación universitaria Comahue 2000, identificada con el Movimiento Popular Neuquino, integrando además el Centro de estudiantes.



Intendente de dos localidades y diputado provincial

Respecto a la política, fue el único funcionario en ser elegido como intendente en dos ciudades distintas: en 1999, fue jefe comunal de la localidad de Huinganco y en 2011, de Chos Malal.

En 2002 fue designado por el Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de Subsecretario de Juventud de la Provincia del Neuquén, pero en 2004, el organismo fue incorporado al área de Deportes provincial, denominándose Subsecretaría de Juventud y Deporte.

Al año siguiente, el área fue jerarquizada nuevamente, y con la sanción de la nueva Ley de Ministerio, Figueroa fue ratificado en el cargo de Secretario de Estado de Juventud y Deportes, con rango de Ministro.

Para 2007, dejó el nombrado cargo y fue elegido como diputado provincial, y se dedicó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.

En 2011, fue seleccionado por el MPN para integrar nuevamente la lista de precandidatos a diputados provinciales, el cual había ganado, pero se retiró para competir por la Intendencia de Chos Malal, en la cual triunfó.

Vicegobernador con Omar Gutiérrez

En 2014 fue elegido, en sufragios partidarios, como presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, órgano supremo del Partido.

En 2015 fue convocado por Omar Gutiérrez para compartir la fórmula para gobernar la provincia, ganando la elección. De esta manera, Rolando Figueroa presidió la Legislatura neuquina desde el 10 de diciembre de ese año y hasta el año 2019.

