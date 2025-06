"El PBA es el bastión del peronismo"

"El PBA es el bastión del peronismo. En el año 2019 convoqué a todos los que alguna manera me había puteado y construimos una lista de unidad y ganamos en primera vuelta. Y ganamos la Provincia de Buenos Aires. Y no era fácil, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa vialidad. La candidata natural iba a estar sentada durante meses. Cambiamos el escenario, fue una estrategia ganadora", adelantó CFK sobre las elecciones en el PBA.

"Cuando alguien llega por un proyecto colectivo o no entiende lo colectivo que tiene la política, termina en una aventura personal. Y no di un paso generoso, había que hacerlo porque el sistema hegemónico, judicial, mediático y económico, había colocado a la figura más representante en el sillón de los acusados", completó