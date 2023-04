Newell's y River jugaron un partido lleno de tensión y disputado en los 90 minutos, como si estuviera en juego el primer puesto del torneo. La Lepra se impuso en la marca y le dejó muy poco protagonismo al puntero del campeonato. Ferreira y Recalde fallaron en situaciones propicias y River, en final emocionante, se llevó una victoria transcedente con gol de contragolpe de Solari en la última pelota de la noche.

Newell’s y River se propusieron jugar el mismo partido: disputar la pelota en el mediocampo para no permitir al rival avances libres a los metros finales de la cancha. Para eso Heinze puso a Mosquera más cerca de mitad de cancha y Aguirre algo más atrasado. Junto a Gómez y Sforza en los primeros 20 minutos la Lepra se apropió del partido y evidenció el fastidio de River por no encontrar su lugar en el campo de juego ni la pelota.

La movilidad y la marca que ofreció Newell’s no fue suficiente para armar jugadas frente a Armani. Hubo una sola combinación ofensiva, la mejor del partido, y dejó a Ferreira frente al arco para rematar a la carrera con derecha. Pero el volante leproso, de bajo rendimiento toda la temporada, disparó alto.

Demichelis cambió posiciones en el medio. Paradela retrocedió para tener más contacto con el juego y la visita, con el paso de los minutos, logró evadirse de la marca absorvente que imponía el rojinegro. El partido así se hizo más friccionado, los jugadores pasaron a discutir todo y Aguirre se salvó de la roja por una patada a González Pirez. Y si bien la visita tampoco pudo sacar provecho cuando llegó el partido cerca del área leprosa, exigió a Hoyos con remates de Paradela de afuera del área.

En el segundo tiempo se lesionó Mansilla a los pocos minutos y la defensa volvió a la línea de cuatro. Demichelis, por su parte, sacó a Aliendro y Fernández, dos de los titulares indiscutidos del equipo principal. A los dos les costó consevar el ritmo de la marca. El desgaste físico cambió el juego porque los jugadores ofensivos pasaron a tener más espacios. En el mejor momento de Newell's, Gómez estrelló un derechazo en el travesaño. River contestó con una aparición de Solari por derecha que resolvió Hoyos desviando el balón por arriba. El juego no perdió velocidad pero los marcadores ya no se imponían siempre en los duelos individuales.

Newell's elaboró la mejor jugada a falta de 15 minutos para el final con circulación de pelota en toda la cancha y no terminó en gol porque el cabezazo de Recalde se fue apenas desviado. La respuesta de River no se demoro, pero Solari, frente a Hoyos, quiso tirar un centro atrás y el uno leproso le adivinó la intención para quedarse con la pelota. El partido no perdió intensidad y si bien eran pocas las situaciones de riesgo la tensión se extendió hasta el último minuto. Ninguno hizo tanto para ganar ni mereció perder. Pero en la última pelota River sorprendió de contragolpe a Newell's, tras un fallido tiro libre, y Solari quedó solo frente al arco para marcar el gol de la victoria.

0 Newell’s

Hoyos

Mosquera

Ditta

Velázquez

Mansilla

Sforza

Gómez

Ferreira

Aguirre

Recalde

Pérez Tica

DT: Gabriel Heinze

1 River

Armani

Herrera

González Pirez

Mammana

Enzo Díaz

Aliendro

Palavecino

Paradela

De la Cruz

Fernández

Borja

DT: Martín Demichelis

Goles: ST: 45m Solari (R)

Cambios: ST: 7m Pittón por Mansilla (N), Solari por Aliendro y Suárez por Fernández (R), 19m Menéndez por Pérez Tica (N), 21m Barco por Paradela y Beltrán por Borja (R), 41m Pablo Pérez por Recalde (N),

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Coloso del Parque