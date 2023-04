"La verdad, está para meterle un sopapo al cabeza de termo este..." Sergio "Kun" Agüero aprovechó su streaming —que sale por Espn y Star +— para insultar al árbitro Yael Pérez Falcon por el polémico penal que cobró contra Independiente en el clásico de Avellaneda de este domingo y significó el empate para Racing.

"¿Cómo mierda se llama el árbitro?", inició su comentario Agüero cargando contra el joven árbitro y descalificándolo hasta por el nombre: "Escuchame una cosa, es un desastre el nombre ese...", dijo Sergio Leonel. El ex jugador de Independiente demoró varios segundos en acomodar sus argumentos sobre la validez o no del penal.

"Qué poronga... Ok, te podés equivocar", insultó por última vez antes de exponer su opinión. En el debate sobre si el empujón Vallejo, defensor de Independiente, fue dentro o fuera del área, el ex jugador de la Selección citó al periodista Sebastián "Pollo" Vignolo respecto de lo que el árbitro había dicho antes de iniciar el segundo tiempo a los jugadores del Rojo, que aún le reclamaban por el penal.

"El árbitro antes de empezar el segundo tiempo, le dice a uno, se lee los labios. Dice: lo empuja afuera y cae adentro", recuperó Agüero antes de criticar la decisión por estar fuera de reglamento: "Vamos a poner un ejemplo. Me vienen empujando desde el medio campo. Aguanto, aguanto, me vienen cagando a patadas, me la vengo bancando del medio; sigo corriendo, me tiro en el área. Y bueno... me vas a tener que cobrar penal".

"¡Pero escuchame una cosa flaco, la regla es donde hay contacto al principio es donde se cobra la falta!", lo criticó Agüero a Yael Pérez Falcon.

Por otra parte, el ex jugador descartó que esto ocurra solo contra Independiente y mencionó que "muchos amigos" le están contando que "en el fútbol argentino hay, por decirlo, arreglos".

"Yo no tengo una camarita oculta para investigar y comprobarlo, pero a mí me chupa un huevo decirlo", apuntó con rigurosidad Agüero desde ESPN y pidió a los usuarios que los siguen vía streaming que le comentaran si existieron fallos supuestamente arreglados en partidos de otros equipos de los denominados grandes.