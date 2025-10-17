Decenas de trabajadores rurales que prestaron servicios como cosecheros para la empresa Padilla Citrus continúan reclamando el pago de varias semanas de trabajo. La temporada finalizó hace más de un mes, pero los salarios siguen sin aparecer.

Claudio del Plá, dirigente del Partido Obrero y candidato a senador nacional, que acompañó la protesta ayer, denunció una situación de abandono institucional, precarización estructural y amenaza de cierre en el sector de empaques.

“Son los trabajadores de la empresa Padilla, en este caso cosecheros, que terminaron hace un mes ya su trabajo y les deben varias semanas de cosecha. Son decenas, muchas decenas de trabajadores, y la empresa Padilla dice que pagó al contratista, el contratista dice que no le han pagado, y bueno, hay una situación en donde los empresarios no se hacen cargo. El Ministerio del Trabajo no aparece”, señaló Del Plá.

Este miércoles se realizó un corte de ruta intermitente que dejaba pasar el tránsito cada dos horas. Sin embargo, los trabajadores anunciaron que hoy la medida se endurecerá: será un corte total hasta que haya una respuesta concreta. “Son salarios absolutamente miserables, de trabajadores que además están completamente en negro y no tienen ningún derecho social de ninguna naturaleza”, denunció Del Plá.

Las deudas salariales

Los montos adeudados varían según cada trabajador. “Había trabajadores que decían que le debían $200.000, $300.000 y $400.000, había distintas situaciones”, precisó Del Plá, quien cuestionó la ausencia del sindicato del sector, del área de Trabajo estatal y del intendente, y anticipó que los trabajadores "estaban discutiendo endurecer las medidas” de fuerza a partir de hoy.

Por su parte, el delegado provincial de UATRE, Daniel Cáceres, dijo a Salta/12 que el miércoles estuvo en la empresa Padilla pero solo vieron el reclamo salarial de los trabajadores permanentes.

Cáceres indicó que la citrícola abonó este miércoles la segunda quincena a los trabajadores permanentes. Ayer también se cerró otra quincena que debe abonarse el 19 o 20. Sin embargo, aclaró que persisten conflictos por irregularidades laborales y falta de respuestas institucionales.

“Es como que la empresa está, pero no hay dueño”, señaló Cáceres, en referencia a la ausencia de representantes en las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo. Además, explicó que el empleador reside en Tucumán y que el sindicato debió acudir al Ministerio de Producción para plantear la situación.

Ante la acumulación de reclamos y la falta de interlocutores, UATRE resolvió avanzar con la formalización de un delegado interno en la planta de El Galpón. "El 30 de octubre hacemos las elecciones de delegado en la empresa", informó Cáceres. Dijo que buscan dar un marco sindical a los reclamos, garantizar derechos básicos y canalizar los conflictos con mayor legitimidad. La empresa fue notificada y deberá cumplir con los requisitos exigidos por la entidad gremial o podría recibir sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Trabajo no registrado y sin derechos

Por su lado, Del Plá sostuvo que los cosecheros “no están registrados ninguno de ellos”. Y explicó que, aunque se trate de trabajo por temporada, los empresarios están obligados a registrar a los trabajadores. Sin embargo, sostuvo que la no regristración "Es algo muy frecuente, lamentablemente”.

Este miércoles se movilizó un grupo de aproximadamente 40 cosecheros, aunque el número total de los que todavía esperan cobrar por su trabajo sería mayor, solo que algunos ya regresaron a sus lugares de origen, dado que la cosecha convoca a trabajadores de distintos puntos de la región, sobre todo del departamento Metán y Anta.

Aunque la mayoría de los manifestantes son varones, Del Plá indicó que también hay cosecheras. "Es un trabajo a destajo, muy esforzado. Para poder armarse un salario tienen que trabajar muchas horas, y además depende de cómo están las plantas, la facilidad con que se realiza la actividad, la cosecha”, detalló.

La temporada de cosecha ya finalizó, por lo que los trabajadores se encuentran sin empleo y sin haber cobrado lo que les corresponde. “Así es de dramática la situación”, resumió.

Crisis en el empaque y amenaza de cierre

La situación no se limita a los cosecheros. Del Plá también informó sobre otro reclamo protagonizado por trabajadores estables del empaque de Padilla. “Ellos terminaron de cobrar su sueldo, pero tienen un temor porque hay una amenaza de cierre del empaque. Es decir que esto va acompañado de una situación de crisis de la actividad y de amenaza de cierre por parte de los empresarios”.

Los trabajadores del empaque tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, y temen perder su empleo sin ninguna retribución. “En el empaque yo creo que también hay una suma parecida, unos 40 o 50 trabajadores. Ellos momentáneamente cobraron las deudas, pero están con esta preocupación sobre la continuidad laboral”, explicó el candidato.

Del Plá fue enfático al señalar que los conflictos con la empresa Padilla son recurrentes por la falta de pagos y las condiciones laborales. "Nunca escuché que haya alguna intervención estatal", afirmó.