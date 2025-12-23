Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

La diputada libertaria estuvo el sábado en un streaming en el que hacían bromas acerca de la fase final del exterminio. Repudio de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
Lilia lemoine (Imagen Web)

Últimas Noticias

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Por Luciana Bertoia
Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Opinión

La guerra de Ucrania no termina en 2026

Por Daniel Kersffeld

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Exclusivo para

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes
Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

El País

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Por Luciana Bertoia

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Integrará el directorio

Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación

Fernando Espinoza

Decisión del intendente Fernando Espinoza

Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza

Economía

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Christian Petersen

Advirtieron cambios en su comportamiento en el ascenso

¿Qué le pasó a Christian Petersen?: Los guías de montaña del volcán Lanín dieron su versión

Deportes

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025

FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA