El Seleccionado Sub 17 de la Argentina apuró, presionó y tuvo las mejores situaciones. Pero no pudo quebrar a Paraguay y la igualdad en cero no le permitió asegurarse la clasificación al Mundial de la categoría que hubiera logrado con una victoria. En el hexagonal final del campeonato Sudamericano, el equipo que conduce Diego Placente suma siete puntos sobre nueve en disputa y volverá a intentar la clasificación el jueves próximo cuando enfrente al local Ecuador en Quito.

Sobre todo desde los 13 minutos del segundo tiempo cuando ingresó Claudio Echeverri, su gran figura, Argentina fue una tromba que apretó a Paraguay contra sus tres palos. Una chilena apenas desviada de Valentino Acuña, un remate de Santiago López que se fue afuera y un tiro libre del propio Echeverri que dio en el travesaño fueron las llegadas más claras. Paraguay, que había perdido sus dos partidos anteriores (3 a 1 con Ecuador y 3 a 2 con Brasil), sólo apostó a no perder y así sumó su primer punto en el torneo.

Luego del partido del jueves próximo con los ecuatorianos en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana, la Sub 17 Argentina cerrará la fase final ante Brasil , el domingo 23. Los primeros cuatro del hexagonal final irán al Mundial de la categoría que podría disputarse en Qatar tras el retiro de la sede en Perú.