En línea con el ingreso de apellidos famosos por fuera de la política, también el partido Igualdad –referido en el diputado provincial Rubén Giustiniani– apeló a ese recurso y con un nombre muy caro al afecto popular de la rosarinidad: Bruno Carlovich, el hijo del Trinche, encabezará la lista de candidatos al Concejo Municipal para las elecciones de este año, acompañado por dos mujeres que conocen y viven el campo popular desde experiencias distintas: una colaboradora del sacerdote Daniel Siñeriz, y una dirigente del club barrial El Torito.

Así vio la luz la lista del partido Igualdad en un acto que se desarrolló ayer en el estadio Gabino Sosa, bajo la estatua del legendario volante de Central Córdoba, fallecido en mayo de 2020 como consecuencia de un robo callejero.

Un centenar de militantes y amigos de la propuesta política que encabezan Giustiniani y su compañera de bloque Agustina Donnet lucían remeras con el eslogan gancho "Juega Carlovich". Y allí, el hijo de la leyenda que decidió involucrarse en política de manera activa.

Panadero de oficio, y colaborador activo de instituciones vecinales, Carlovich expuso: “Mi aporte para Rosario es trabajo, escuchar a todos. No tengo promesas para hacerles, más que brindarle mi trabajo”, dijo.

"La política tradicional no supo, no pudo o no quiso resolver los problemas de la gente. Viví en carne propia el doloroso ascenso de la violencia en nuestra ciudad. Lo que pasé con mi viejo. Es lo que viven todos los días cientos de familias que quedan desalmadas por el dolor que tienen que atravesar. Hace tiempo lo vengo pensando y mi trabajo barrial participando en diferentes organizaciones me permitieron tomar esta decisión, convencido de que es el momento de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, de quienes participan en los clubes, en las comisiones de movimientos sociales, de quienes cuidan la tierra y trabajan en pos de la defensa del medio ambiente, de las disidencias y los jóvenes", explicó Carlovich.

El hijo de una de las mayores y enigmáticas leyendas del fútbol argentino tomó contacto estrecho con Giustiniani cuando éste impulsó el emplazamiento de la estatua en homenaje a su padre en lo alto de la tribuna del estadio charrúa.

Por su parte, Giustiniani reflexionó como mentor de la incorporación a su propuesta para el Concejo. "Representa un paso adelante de quien no tiene participación anterior en la política partidaria. Nos dijo que quería transformar la muerte de su padre, asesinado en el robo de su bicicleta, en un acto que él considera de participación y amor hacia la sociedad, de poder trabajar si es electo como concejal en Rosario", contó.

En ese sentido, aseguró que ese es el objetivo de Igualdad como construcción política. "Abrimos nuestras listas en todos los órdenes a la participación social porque la verdadera grieta es la que se expresa por la distancia que hay entre la sociedad y la dirigencia política partidaria. La manera de suturar esa grieta es abriendo esa participación a vecinas y vecinos que hoy no la tienen, y que puedan ser candidatos y candidatas para las próximas elecciones".

Carlovich estará secundado por Cristina Alemani, colaboradora de la obra del cura párroco Daniel Siñeriz, y Verónica Berti, miembro de la comisión directiva del club El Torito, la cuna futbolística de Ángel Di María.