Los legisladores del estado de Indiana, en Estados Unidos, aprobaron este martes un proyecto de ley para financiar cursos opcionales de manejo de armas de fuego para profesores.



La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de los senadores estatales, después de haber sido aprobada por la Cámara Baja del estado en febrero. Ambas cámaras están controladas por el Partido Republicano.



El estado ya permite que los profesores lleven armas de fuego en la escuela, y no requiere que realicen ningún curso.



La medida, que todavía no ha sido ratificada por el gobernador Eric Holcomb-también republicano-, propone crear un currículum sobre seguridad, educación y entrenamiento con armas especializado para profesores y otros trabajadores escolares, recoge el medio The Hill. El programa tendría una duración de 40 horas.

También permitiría a las escuelas solicitar financiación para proporcionar servicios de asesoramiento para estudiantes o profesores tras un tiroteo escolar, según el medio.



Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos. En lo que va de año, se han registrado al menos 42 incidentes con armas de fuego en escuelas del país, que han dejado 17 muertos y 32 heridos, según datos de la organización Everytown for Gun Safety.



El último tuvo lugar en la escuela privada The Covenant en Nashville (Tennessee), donde una persona de 28 años que había sido estudiante en el centro irrumpió en el edificio fuertemente armada y disparando.



Murieron seis personas, tres de ellas menores, además de la persona atacante.



El año pasado, después de un tiroteo escolar particularmente sangriento en Uvalde (Texas), donde murieron 19 estudiantes y dos profesoras, además del atacante, el Congreso estadounidense se puso de acuerdo y aprobó un paquete de medidas histórico, aunque de mínimos, para restringir el acceso a las armas de fuego.



Algunos republicanos argumentan, sin embargo, que la mejor forma de combatir los tiroteos escolares no es restringir el acceso a las armas, sino armar a los profesores o aumentar la presencia policial en las escuelas.

