La Cámara de Diputados buscará hoy darle media sanción a la reforma de la ley de prevención y persecución de lavado de activos, que ayer obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal. La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos y el PRO lo hizo con disidencias parciales; mientras que –a pesar de que el oficialismo aceptó modificaciones propuesta por los opositores-- la UCR, la Coalición Cívica y el interbloque Federal anticiparon que llevarán al recinto un dictamen propio de minoría. El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, es una de las prioridades del Gobierno para adecuar la legislación a las normas internacionales que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y antes que sus representantes lleguen en septiembre al país para corroborar el cumplimiento de las pautas que establece ese organismo.

"Estamos satisfechos con las modificaciones, lo vamos a acompañar", aseveró Pablo Tonelli al anticipar el respaldo del PRO y destacó la voluntad del oficialismo para incorporar cambios aunque planteó algunas disidencias, entre ellas, dotar de mayor autonomía al organismo. Un argumento al que se sumó el resto del interbloque de JxC y el lavagnismo para anunciar que redactarán un dictamen de minoría. El presidente del bloque del FdT, German Martínez, lamentó que no haya un dictamen de consenso y advirtió sobre la posibilidad de que se frustre la media sanción: "Esto es clave para combatir el financiamiento del delito narco. Que no se apruebe sería una pésima noticia para Santa Fe y Rosario", indicó. Por otra parte, Martínez dijo que "el texto que proponemos es superador de la normativa vigente, no hay ningún retroceso".