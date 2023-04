La subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico bonaerense Victoria Donda se refirió este miércoles al armado electoral del Frente de Todos y aseguró que “la única forma de poder salir” de la crisis es “discutir y llevar adelante un proyecto de redistribución de la riqueza”.



La extitular del INADI, que viene de presentar su segundo libro, Cuando el amor vence al odio, donde narra su biografía y su trayectoria política, aseguró por AM750 que “si no se discute esto, no se va a poder cumplir con las expectativas que despertemos en las elecciones”.

“Creo que en mundo donde lo único cierto es la incertidumbre, donde la angustia es generalizada en una parte grande de la sociedad que trabaja pero no llega a fin de mes, donde la gente que sale a trabajar no sabe cómo va a pagar la tarjeta de crédito, en este país y en este mundo donde hay una crisis financiera muy profunda, la única forma de poder salir de este lugar es con la profunda convicción de que hay que discutir y llevar adelante un proyecto de redistribución de riqueza”, señaló Donda.

Y agregó: “Para hacer esto hace falta hombres y mujeres con el valor de hacerlo. No es momento de dudas. No es momento de tibieza. Es momento de tener el valor de enfrentar a los sectores poderosos concentrados que impiden que llevemos adelante un proyecto político de redistribución”.

Cuando el amor vence al odio

Esta semana Donda presentó su segundo libro, Cuando el amor vence al odio (Sudamericana), que narra su biografía y su trayectoria política y cuenta con una carta de Adolfo Pérez Esquivel y el prólogo de Miriam Lewin.

La funcionaria explicó la motivación detrás del libro: “Yo creo que de verdad el amor vence al odio. Porque desde el amor se construye. Las cosas que se hacen desde el odio siempre terminan cediendo”.

Luego, contó que el libro lo empezó a escribir cuando, en enero de 2020, se publicó la noticia de que tenía una emplea doméstica en forma no registrada. Donda aseguró que en este momento pensó en abandonar la política, pero señaló que esta posición era reconocer el triunfo del odio.

“Es una fake news que no se demostró, pero por la que todavía la gente me pregunta. Eso no lo puse en el libro. Pero, lo empecé a escribir ahí. Me puso tan mal esa noticia”, se lamentó.

Y reflexionó: “Las fake news son una herramienta de proyectos políticos de acumulación en pocas manos. No son más que herramientas. Igual que los fallos judiciales. Me parecía bueno el libro, contar la experiencia y cómo se va construyendo desde ahí. Me parecía que escribir un libro era una forma de llegar al uno a uno. Y de instalar una discusión que hay que dar”.