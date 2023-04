Hace veinte años, en 2002, Jacques-Alain Miller intervino en la Conferencia que marcó el nacimiento de la Scuola Lacaniana di Psicoanálisis, titulada La primavera del psicoanálisis, dedicando una parte de su intervención a comentar la afirmación de Lacan: "El inconsciente es la política". Partiendo de una frase del texto de Marcel Gauchet, La democracia contra sí misma, que dice: “La política es el lugar de una fractura de la verdad”, Miller indica que es necesario pensar la política en el contexto de las democracias post-totalitarias como “el campo en el que el sujeto experimenta el dolor de que la verdad no es Una o que la verdad no existe o que la verdad está dividida”. En este sentido, afirma que se puede definir la política de la época democrática como “el consenso en la división de la verdad” y agrega que la democracia hoy “es la experiencia de una verdad que solo se ofrece en la laceración”.

En 2017, quince años después, Jacques-Alain Miller volvió a desafiar a los psicoanalistas de orientación lacaniana a reflexionar sobre cómo el psicoanálisis puede implicarse en el campo de la política. Después de algunos años, me parece que puedo decir que este acto de Miller ha provocado y producido el desarrollo, en diversos lugares donde los psicoanalistas lacanianos están presentes, de momentos de debate y conversación sobre temas cruciales para nuestras democracias hoy en día, momentos en los que se encuentran con otros que provienen de diferentes campos del conocimiento, no para producir una verdad última o aquella que sería mejor que las demás, sino para experimentar, en la acción, esta lucha de la democracia, es decir, el hecho de que la verdad nunca es una, nunca es completa. No es por casualidad que el primer Foro de este tipo, que tuvo lugar en noviembre de 2017 (en Turín), llevase el título Deseos decididos de democracia en Europa. Aceptar que la verdad nunca es completa implica, por otro lado, aceptar que el sujeto está dividido, que no hay una única esencia del sujeto humano.

*Psicoanalista. Miembro de la AMP, SLP. El texto completo se puede leer en Zadig España, 23 marzo de 2023. Ideología y psicoanálisis, Política y democracia.