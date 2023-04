“¿Uno, cinco, cero, dijiste, de Yrigoyen,?” fue la frase que se filtró en una transmisión de video de una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Aunque parezca insólito, lo que sería una comunicación de UHF de un radiotaxi fue captada por las antenas que monitoreaban el contacto entre un astronauta y la Estación. ¿Por qué sucedió este fenómeno? ¿Es más normal de lo que se cree?

El hallazgo fue compartido por Manuel Mazzanti, un periodista y fotógrafo argentino que desde hace años cubre desde Cabo Cañaveral toda la actividad espacial de la zona, muy activa en estos últimos años gracias a SpaceX y otras compañías.

A través de su cuenta de Twitter, difundió el video registrado por el sistema de transmisión de la Estación Espacial Internacional, y de inmediato obtuvo miles de reproducciones y generó cientos de reacciones.

"¿150 dijiste, de Irigoyen? ¿Alguien me puede explicar esto? En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery?", escribió Mazzanti junto al video.

En el fragmento se puede escuchar cómo luego de varios minutos en silencio se filtra de repente el "audio argentino". Esto causa la reacción del control de monitoreo que alerta: “Hot Mic”, o “micrófono abierto”, pensando que es el astronauta (Sergey Prokopyev o Dmitri Petelin, protagonistas de la expedición 69 a la Estación que instaló después de 13 años de espera, de la instalación de un radiador en el módulo Nauka).

Ante la enorme repercusión que generó el video, con comentarios al estilo de “Argentina, mi país”, la entonación digital de las primeras estrofas de “Muchachos” o referencias al Capitán Beto de Spinetta, Mazzanti aclaró que es posible que estas interferencias sucedan cuando la Estación Espacial Internacional pasa por encima del territorio argentino, como lo hace frecuentemente.

"No me sorprendería que de golpe, y dependiendo de dónde pasan, tengan interferencias en el canal UHF. La EEI hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado” que se filtre una comunicación terrestre, sostuvo el periodista especializado.

Según explicaron los especialistas, no es la primera vez que sucede y tiene que ver con las frecuencias de UHF que se utilizan tanto en la comunicación de los autos con su base, como en el intercambio de información de la Estación Espacial Internacional con los astronautas cuando salen al exterior.

Entonces, cuando la estación pasa por encima del territorio argentino, y al no haber interferencia (son 400 km en línea recta) suelen filtrarse esas comunicaciones como interferencia.