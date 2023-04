El larretismo sigue castigando a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por su cercanía con Javier Milei. Esta vez le tocó al secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, uno de los hombres cercanos a Larreta, expresar el descontento con esa relación: “No me preocupa el diálogo de Bullrich y Macri con Milei, pero no puede dejar de llamarme la atención tener diálogo con una persona que nos agrede en términos personales”, dijo.

De esta forma, Macchiavelli subrayó las diferencias de ideas y el poder conversar con personas que no piensan igual de las agresiones personales. "Ahí se traza un límite", sostuvo. "No sólo agrede personalmente a Horacio, sino también a María Eugenia Vidal, a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica. Es decir, a todo Juntos por el Cambio”, aseguró Macchiavelli. En realidad: a todos menos a Bullrich y a Mauricio Macri. Macchiavelli también dijo que la propuesta de Milei de dolarizar es "una pavada atómica". "Tira frases sueltas que no cuentan con un plan, cuando la Argentina necesita seriedad", aseguró.

También aprovechó para responder a la propuesta de Vidal de "bajar todas las candidaturas. Lo hizo en el mismo sentido que Larreta. “Entiendo que la lógica del planteo es pacificar los ánimos y contener un proceso interno, para tenerlo más ordenado. La verdad es que la gente va a elegir cuál es el mejor candidato y para eso están las PASO, y con ese mejor candidato vamos a enfrentar al kirchnerismo para salir de esta locura”, dijo Macchiavelli.