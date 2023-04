"La antorcha simboliza la bronca que hay en las barriadas. Queremos que antes de que arda el fuego atiendan los reclamos que estamos haciendo", dijo a Página/12 Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones piqueteras que marcharon ayer "contra el ajuste del FMI" desde el puente Pueyrredón hasta el Ministerio de Desarrollo Social. La marcha de antorchas continuó luego hasta Plaza de Mayo, donde los manifestantes hicieron un acampe. El plan de lucha de Unidad Piquetera continuará en los próximos días y no descartan medidas conjuntas con las organizaciones afines al Gobierno, con quienes, aseguran, vienen conversando.

Desde las 18 los manifestantes ocuparon el acceso del Puente Pueyrredón. Las banderas del MST Teresa Vive, Libres del Sur, la Coordinadora por el Cambio Social y el FOL ocupaban la subida hacia Capital, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Neumático, el MTR y el Polo Obrero encabezaban las largas columnas que confluían en la bajada hacia Mitre y que llegaban a entorpecer el otro puente, rebalsado de automóviles. En la primera línea ya comenzaban a encenderse las antorchas que maracarían el rumbo hacia Desarrollo Social, la primera parada de la movilización.

La bandera que rezaba "Por trabajo y por salario. Contra el hambre y la pobreza", encabezaba una de las dos imponentes columnas que ingresaron a la Ciudad. "Estamos en una enorme crisis que puede ser todavía más grave por la reacción popular. Queremos que nos atienda la ministra hace meses y no logramos que nos reciba", sostuvo Belliboni. "La ministra aplica sus políticas por indicación de Alberto y ellos, por indicación del Fondo, están ajustando a los trabajadores", denunció.

"El puente es nuestro la puta que lo parió", cantaban los piqueteros a medida que avanzaban, escoltados por la Policía Federal. La marcha se detuvo solo en dos oportunidades, muy breves, en el camino por el puente.

Al llegar a la bajada de San Juan se sumaron manifestantes del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el 8 de Abril. Luego siguieron hasta la sede de Desarrollo Social. "Che Tolosa, che Tolosa, si seguís con el ajuste qué quilombo se va armar", cantaron. Desde allí, las columnas aceleraron el paso, doblaron por Avenida de Mayo y la Diagonal Sur, emulando la separación de las dos vías de la autopista, y llegaron a la plaza, pasadas las 21.

Allí esperaban el resto de los manifestantes, que comenzaron a armar las carpas para pasar la noche a medida que se desarrollaba el acto de cierre en la plaza. Durante la noche se acercaron otros dirigentes a demostrar su apoyo, como la diputada nacional y precandidata a jefa de Gobierno, Vanina Biasi; la diputada y precandidata a vicegobernadora, Romina Del Pla, y los referentes Manuela Castañeira y Federico Winokur del Nuevo Mas.

Por su parte, el referente del MST Teresa Vive, Nahuel Orellana, afirmó: "Esta marcha es para visibilizar el hambre que produce el ajuste brutal del FMI. No solo lo sufren los desocupados sino también los trabajadores que tienen salarios de hambre y no llegan a fin de mes". "Por eso las organizaciones sociales afines al Gobierno están pensando salir también a la calle. Hemos tenido una reunión y vamos a tratar de llegar a una acción unitaria para los próximos días, más allá de las diferencias que tenemos", reveló. "Abajo el ajuste. Fuera el FMI. Nos quieren sacar de las calles pero no de la pobreza", sintetizaba la bandera que sostenía el dirigente.

Lo organizadores esperaban en Plaza de Mayo "un festival con artistas independientes que se solidarizan con la lucha", en el marco del acampe que realizaban el miércoles por la noche. Silvia Saravia, referente nacional del Movimiento Libres del Sur y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires prometía que pasada la noche irían "con nuestras ollas vacías a abrazar el edificio del ministerio". Y aseguró que "no será un corte de mucho tiempo sino entre las 9 o 10 de la mañana (del jueves), para marcar que realmente tenemos las ollas vacías en nuestros comedores".

La medida forma parte del plan de lucha anunciado por las organizaciones piqueteras en el plenario que realizaron el 3 de marzo en Plaza de Mayo. La jornada de protesta, que incluyó cortes de ruta y de accesos a la Capital Federal, se realizó "contra el ajuste, el hambre y el FMI" y en reclamo por la "creación de trabajo genuino" para los desocupados.

Informe: Diego Castro Romero