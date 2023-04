Desborde por la izquierda, centro y gol de cabeza de un volante que llega por el medio del área. Le sirvió a Boca, le sirvió a River y también le sirvió a Argentinos Juniors en esta segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Bicho dio el batacazo este miércoles por la noche y se impuso ante Corinthians en San Pablo por 1 a 0, para quedar con puntaje perfecto en el Grupo E que lidera por delante del Timao (3 puntos), Independiente del Valle (3 puntos) y Liverpool de Uruguay (0).

La versión colorada de la mencionada fórmula del gol fue desborde y centro del lateral Santiago Montiel para el cabezazo del volante uruguayo Javier Cabrera, y así poner al frente a Argentinos Juniors a los 13 minutos de partido.

No le faltaron sustos al Bicho en el Neo Química Arena, como la insólita acción que se dio a los 23 minutos cuando Montiel hizo jueguito para levantar la pelota y pasársela de cabeza a su arquero. Aunque un sonriente Lanzillota no la tomó con las manos, el árbitro cobró tiro libre indirecto y amonestó al lateral, que no entendió nada. Según el reglamento, esta acción se considera como una manera de "burlar" el mismo y es sancionada.

"Se concederá un libre indirecto si un jugador inicia una acción que trate de burlar la Regla deliberadamente para hacerle llegar el balón al guardameta (incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc, independiendemente de que el guardameta llegue a tocar el balón con la mano o el brazo. Se sancionará al guardameta en caso de ser responsable de iniciar la acción de manera deliberada", dice el reglamento de la International Football Association Board, que también sanciona la acción con tarjeta amarilla.

Así las cosas, el equipo de Gabriel Milito logró sostener la ventaja a pesar de los embates del Corinthians y cumplidas las dos primeras fechas de la Copa ya logró vencer a los dos grandes cucos de su zona, ya que en el debut superó a Independiente del Valle (1 a 0), último campeón de la Sudamericana y la Recopa.

Corinthians, por su parte, venía de golear en la primera fecha a Liverpool en Uruguay (3 a 0). En el Timao fue titular el volante Fausto Vera, de pasado en Argentinos Juniors justamente. En el otro partido del grupo, Independiente del Valle venció el martes a Liverpool por 2 a 0 en Ecuador.

La próxima fecha será el martes 2 de mayo, con Argentinos como visitante de los uruguayos y Corinthians recibiendo a los ecuatorianos.

Defensa y Justicia también ganó

Defensa y Justicia se recuperó de su fallido inicio en la Copa Sudamericana -derrota 3 a 0 ante Millonarios en Colombia- y superó 2 a 1 como local a América de Minas Gerais con goles del volante Julián López a los 49 y el lateral Alexis Soto apenas dos minutos después. El elenco brasileño descontó a los 63 a través del volante Lucas Kal.

El equipo de Julio Vaccari quedó tercero por el momento, en igualdad de puntos con Millonarios y América. De todos modos, los de Bogotá deben una fecha y jugarán este jueves a las 19 como visitantes de Peñarol de Montevideo, que en su debut cayó por un abultado 4 a 1 ante los brasileños.

El Halcón de Florencio Varela volverá a jugar el jueves 4 de mayo cuando reciba a Peñarol.