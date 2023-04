Rafael Nadal se perderá otro de sus torneos preferidos. Y lo que es aún más preocupante, corre riesgo su presencia en Roland Garros, su certamen predilecto y donde ya ganó en 14 oportunidades. A través de un video, el ex número uno del mundo explicó que la evolución de la lesión muscular que sufre en el psoas ilíaco no resultó como esperaba, por lo que renunció a jugar el Masters 1000 de Madrid a partir del próximo lunes, tal como lo había hecho antes con el Masters 1000 de Montecarlo y el ATP 500 de Barcelona.

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y, de momento, me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", informó Nadal en sus cuentas de Instagram y Twitter. De esa manera, cada día que pasa peligra más su presencia en Roland Garros, que comenzará dentro de 38 días.



Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, no compite desde enero, cuando perdió con el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia. Durante ese encuentro sufrió una lesión en el psoas de la pierna izquierda que hasta el momento le impidió reaparecer. Tras descartar la gira de cemento en Estados Unidos con Indian Wells y Miami como epicentro, Nadal se había planteado regresar en Montecarlo para iniciar la gira europea de polvo de ladrillo. Sin embargo, los dolores persistieron y el español ya se bajó de tres de los cinco torneos que pensaba disputar.



"Como sabéis, me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la 14. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", explicó Nadal en el video publicado, donde dejó en claro que, ante ese panorama, no hay plazos para el eventual retorno: "La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir".

La ausencia en Madrid significa otro duro revés para Nadal, que no está sumando puntos en el ranking en su tramo favorito del año y sigue cayendo pensando en Roland Garros. Ya ubicado en el puesto 14 del escalafón y con chances de seguir bajando más, el mallorquín corre el riesgo de enfrentarse en unos eventuales octavos de final con jugadores como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, lo que podría complicar aún más su camino en busca de su decimoquinto título en la arcilla parisina.

A punto de cumplir 37 años, Nadal se encuentra ante una de sus últimas oportunidades de sumar títulos de Grand Slam, en medio de la carrera en la que se encuentra con Djokovic por quedar primero en esa estadística. Hasta el momento, ambos comparten la marca de 22 títulos, pero el serbio luce fisicamente mejor como para aspirar a conseguir más trofeos grandes en los próximos años. De hecho, Nadal ganó por última vez en Roland Garros el año pasado, mientras que Djokovic se impuso en Wimbledon y en Australia, además de no poder competir en el Abierto de Estados Unidos.