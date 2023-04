El integrante de la banda K-Pop surcoreana Astro, Moonbin, de 25 años, fue encontrado sin vida en su casa en la noche del miércoles, según confirmó a la prensa internacional el sello discográfico del grupo musical, Fantagio Music. La policía investiga la causa de la muerte del cantante, bailarín, actor, modelo y también miembro del dúo musical Moonbin & Sanha.

"El 19 de abril, Moonbin, de Astro, nos ha dejado repentinamente para convertirse en una estrella en el cielo. Todos los demás miembros de Astro sus colegas artistas y empleados de Fantagio están de luto por él con gran dolor y conmoción", expresó la empresa Fantagio Music en un comunicado que publicó anoche en las redes sociales.

La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur informó que el cuerpo del cantante fue descubierto en su casa del distrito Gangnam-gu de Seúl por el mánager de la banda este miércoles por la noche. Precisaron que no se encontró evidencia de alguna irregularidad en la vivienda del artista.

Aunque todavía se está investigando la causa de la muerte, se cree que podría tratarse de un suicidio. En este marco, en su comunicado, la discográfica de la banda pidió a la prensa que se abstuviera "de informes especulativos y malintencionados" en respeto a sus familiares.

Tras conocerse la noticia, los fanáticos de la joven celebridad expresaron su dolor y su pésame en las redes sociales. "Descansa en paz, Moonbin. Espero que las estrellas y la Luna te traten bien", escribió un aficionado en Twitter. "Serás extrañado, descansa en paz", comentó una fan en la última publicación que había realizado el cantante en su cuenta de Instagram. "No me puedo concentrar en el trabajo. Esto realmente duele", escribió un fan más.

Quién era Moonbin, el artista de K-pop que tenía todo para triunfar

Moon Bin nació en 1998 en la ciudad provincial de Cheongju, Corea del Sur. Debutó en la industria del entretenimiento a una edad temprana, primero como modelo infantil y luego como cantante. Su popularidad fue en incremento de la mano de su nombre artístico, "Moonbin".

A principios de 2016, el joven artista se unió al grupo musical Astro, un proyecto de K-Pop fabricado por el sello discográfico Fantagio Music, como muchos otros. Por entonces eran seis los miembros. Tres años después de su inicio en la banda, decidió alejarse por "problemas de salud", que no fueron especificados por la compañía.

En 2020, sin embargo, reapareció en el álbum All Yours que lanzó la banda en 2021, y también participó en el siguiente estreno, Drive to the Starry Road, de 2022. Por otra parte, junto a su compañera de Astro, Sanha, formaron el dúo Moonbin & Sanha, con el que lanzaron tres EP.

Fuera de la música, al igual que otras estrellas del K-Pop, Moonbin era un habitual de los reality shows. Como actor, apareció en varios dramas web y tuvo papeles en series de televisión como Boys Over Flowers (2009) y Moment of Eighteen (2019).

Qué se esconde detrás del brillo y el glamour en la industria del K-Pop

La muerte de Moonbin vuelve a poner de relieve la presión a la que se enfrentan las celebridades del K-Pop y los pocos recursos a su disposición para encarar estas situaciones. El suicidio de Kim Jong-hyun, ex cantante del grupo SHINee, sacudió los cimientos de la industria cuando este se quitó la vida en diciembre de 2017 a los 27 años.

Otras jóvenes estrellas del K-pop murieron en los últimos años, incluidos dos supuestos suicidios en un mes durante 2019. En uno de esos casos, la cantante Goo Hara murió en 2019 luego de sufrir abusos de un exnovio que la extorsionó con videos sexuales. Un mes antes, su amiga y también estrella del K-pop Sulli se habría quitado la vida después de una larga lucha contra el ciberbullying.

Detrás del brillo y el glamur, la industria del K-pop es conocida por la competencia feroz, la falta de privacidad, el acoso cibernético y la incesante presión pública.