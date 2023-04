Lionel Scaloni sigue dando cátedra. Por más que se encuentra en período de descanso a la espera de una nueva convocatoria de cara a la Fecha FIFA de junio con dos amistosos en Asia, el entrenador de la Selección Argentina participó de un curso de formación de técnicos de fútbol patrocinado por la FIFA y la Conmebol, que se desarrolló en Ezeiza, en el predio de la AFA.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 brindó una charla virtual desde España y contestó preguntas de los técnicos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que fueron elegidos por las federaciones de sus respectivos países como miembros del seminario.



"Tuve grandísimos entrenadores y formadores, que me inculcaron cómo interpretar este deporte bajo los términos del respeto y la disciplina. Pero algo sobre lo que debemos incidir los entrenadores es dejar hacer al niño, que se manifieste adentro de una cancha, y corregirle lo que realmente valga la pena. No podemos decirle qué debe hacer todo el tiempo porque le sacamos la iniciativa y la inventiva", sostuvo el último ganador del premio FIFA The Best al Mejor Entrenador.

Rocío Yañez, instructora del Instituto Nacional del Fútbol de Chile y primera mujer en dirigir en el fútbol profesional masculino de su país, valoró las palabras de Scaloni como "muy significativas". "Nunca perdió el horizonte que nos gusta y radica en estar centrado en el jugador, en orientar todo su trabajo en un aprendizaje significativo y cercano. Nos da mucha más fuerza de que ése es el camino correcto", aseguró en declaraciones al sitio de la FIFA.

"Me impresionó su claridad conceptual, su honestidad y humildad, que terminan siendo valores que transmite el fútbol", destacó el argentino Rubén Rossi, campeón mundial juvenil con Diego Maradona en 1979 y actual director metodológico de la Escuela de Entrenadores de Fútbol César Luis Menotti.