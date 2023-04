Con fecha de lanzamiento ya confirmada, el presidente del Comité provincial de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, avanza en el fortalecimiento de su armado político con el fin de ganar espacios para quedarse con la candidatura opositora a la gobernación. El sábado, encabezará un encuentro en Lomas de Zamora, donde se reunirán a legisladores nacionales, diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El objetivo del encuentro será comenzar a poner en común la agenda legislativa del espacio en un marco en el que, además de la disputa por la gobernación el trabajo en los espacios legislativos presentarán un panorama totalmente renovado a partir de la llegada de nuevos espacios que, de la mano de las expresiones libertarias que van ganando lugar en la oferta electoral, renovarán la discusión en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.

“La UCR tiene la convicciones, los equipos técnicos y los profesionales idóneos para gobernar la provincia”, dice Abad en el video que, desde las redes sociales, convoca al encuentro que tendrá lugar en la Universidad de Lomas de Zamora y en el que se comenzará a trabajar para “construir la plataforma legislativa” del radicalismo que se propone gobernar la Provincia de Buenos Aires “con desarrollo, educación e igualdad de oportunidades”, según advierten las propias palabras del candidato que también preside el bloque de Juntos en la Legislatura bonaerense.

Manes y la interna

Abad, cuyo espacio conduce la mayoría de los comités que se extienden a lo largo de toda la provincia, tiene preparado un acto en el microestadio de Lanús para el próximo viernes 5 de mayo. Allí, también estará Facundo Manes, el protagonista de la última gran elección del radicalismo en la provincia, en el año 2021.

Durante esa interna legislativa en la que la lista encabezada por el neurocirujano enfrentó a un espacio liderado por el hasta entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, Abad se convirtió en uno de los principales armadores territoriales del radicalismo provincial, convirtiéndose en uno de los sostenes más importantes de la campaña de Manes. Con el diputado nacional confirmando una y otra vez sus deseos de convertirse en Presidente, Abad quiere dar su propio paso y pararle una interna a Santilli que vuelva a poner al partido centenario en la discusión por la gobernación que no ocupa desde el año 1987.

Para eso deberá imponerse en una interna cambiemita que se tensa cada vez más por la pelea interna del principal socio político de la UCR, el PRO. Pero además, el espacio de Abad también tiene el desafío de unificar los criterios dentro del propio partido, donde Gustavo Posse no desiste de sus deseos de quedarse con la candidatura a la gobernación y Martín Tetaz, el diputado de Evolución, todavía no termina de definir si jugará o no en las paso de agosto.

A comienzos de esta semana, el espacio legislativo más cercano a Abad se reunión con Manes en una de las oficinas que el diputado nacional tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, se avanzó en el trabajo para oficializar las propuestas nacionales y se reafirmó la estrategia que coordina movimientos con la provincia. La legisladora Alejandra Lorden, lo confirmó a BuenosAires/12 al afirmar: “Facundo Manes tiene un proyecto nacional y su ancla a nivel provincial es Maximiliano Abad y su equipo”.

Como oportunamente contó esté medio, la puesta en común de la reunión del martes giró en torno a las estrategias de la UCR en cada sección y distrito bonaerense de cara a un inminente encuentro con el resto de los socios de la coalición opositora. El radicalismo quiere arribar con la claridad de saber en qué municipios desea competir en las PASO, en cuales buscar una alianza de los candidatos vigentes, dónde se considera más competitivo y en cuáles tiene claro que puede alcanzar el triunfo. Según Lorden, los escenarios que se conversan en el oficialismo radical de la provincia tienen como objetivo “fortalecer al espacio para luego sentarnos con los socios" en lugar de "andar mirando tanto lo que hacen ellos”.

"Ellos", son los candidatos del PRO. En la interna de Juntos por el Cambio, desde sector se enumeran, además de Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquín De la Torre. En la oferta general de la coalición opositora desde el radicalismo insisten en no avanzar con la incorporación de actores que tengan que ver con las expresiones libertarias referenciadas en Javier Milei, un debate que vuelve de modo permanente, sobre todo a nivel provincial. "La libertad real se hace derribando muros, y no con discursos violentos y atacando al adversario”, señalan en el sector que busca hacer resurgir al radicalismo y trabaja en fortalecer a los propios para sentarse a discutir con mayor fuerza, con sus aliados de ocasión.