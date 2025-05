El neurocirujano Leopoldo Luque, acusado por "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte de Diego Maradona, sostuvo que él no fue responsable por la muerte del ídolo argentino y mostró cierto alivio por la decisión de anulación del juicio que se dio a conocer este jueves al sostener que lo iban a meter preso. Luque dijo que era amigo de Maradona y apuntó contra la familia del Diez al decir que Dalma y Gianinna Maradona lo quieren "meter preso" por audios filtrados en los que habla mal de ellas.

"Con Diego éramos amigos, yo lo quería a él y él a mí. (...) La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta", le dijo Luque al canal de noticias TN, medio con el que decidió romper el silencio tras un día de audiencia agitado, en el que el neurocirujano ingresó y salió de los tribunales de San Isidro empujando a los periodistas y sin dar declaraciones.

"Es una joda", fue la primera reacción de Luque al escuchar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro de declarar nulo el juicio, por el escándalo con la titular del tribunal Julieta Makintach, quien había dado permisos para filmar un documental sin autorización de las partes. La expresión de Luque, según varios medios, ocurrió luego de que la jueza Verónica Di Tomasso parafraseara a Maradona en el cierre de la audiencia: "La Justicia no se mancha".

Sin las agresiones que recibió en la previa de la audiencia del martes, cuando algunos fanáticos de Maradona lo empujaron y le gritaron "asesino", Luque llegó este jueves a los tribunales de San Isidro mostrando su molestia por la persecución de los medios televisivos y empujando hasta el ingreso principal. A la salida, el médico de cabecera del ídolo durante sus últimas semanas hasta la muerte, el 25 de noviembre de 2020, aseguró que no haría declaraciones.

Poco después, Luque habló con el canal de noticias TN para repetir su versión. "No soy responsable de lo que pasó. En este juicio, era obvio que iba a ir preso", se descargó el médico y señaló en particular a Dalma y Gianinna: "Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas".

Sobre la decisión del TOC 3 de declarar nulo el juicio y enviarlo de nuevo a sorteo, lo que podría demorar el reinicio del juicio un año o más, Luque sostuvo que siente el peso de volver a declarar, se quitó responsabilidad por lo ocurrido y reiteró que era amigo de Maradona. "Yo estoy en esta situación porque no lo dejé solo. (...) No por eso soy el responsable de todo".

El juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, declaró la nulidad del juicio este jueves y, junto a la magistrada Di Tomasso, envió la causa de nuevo a la Cámara Departamental, que deberá sortear otro tribunal. De esta manera, el proceso penal vuelve a foja cero y los 44 testigos deberán declarar nuevamente, además de que podrían sumarse nuevos acuerdos probatorios.

El juicio se sorteará y otros jueces deberán asumirlo para constatar si Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y la coordinadora Nancy Forlini son responsables o no de la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 en el barrio cerrado San Andrés de Tigre.