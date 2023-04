Racing Club batió 3-2 este jueves al Aucas en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores.

El equipo de Fernando Gago fue avasallante desde el vamos ante el conjunto ecuatoriano, que en la primera fecha había sorprendido al vencer al actual campeón Flamengo, pero luego tuvo un quedo notable en el complemento y, no obstante, al final se quedó con una victoria sufrida.

Maximiliano Romero, Juan Nardoni y Wílker Angel en contra anotaron para la Academia; Erick Castillo y Luis Cangá habían empatado parcialmente el trámite para los ecuatorianos.





Al minuto de juego, Hauche picó en diagonal y terminó dejándosela servida a Maxi Romero, que sacudió el travesaño.

Sin embargo, el delantero enseguida tendría revancha, luego que Piovi habilitara al chileno Rojas, quien metió un centro para la cabeza de Romero que hizo estallar el Cilindro en la apertura del marcador.

Aucas no podía reaccionar. Apenas cinco minutos más tarde, el conjunto de Gago ampliaría la ventaja luego que el peruano Guerrero cediera para Romero, que se hamacó, no le faltó generosidad y le dio un pase a Nardoni, quien no tuvo problemas en someter al argentino Hernán Galíndez.

Racing se mostraba dominador y voraz. Pero en el arranque del complemento, Aucas sorprendería a su anfitrión con una patriada de Castillo entre dos defensores racinguistas, en donde hubo un rebote que favoreció la intención del atacante para, con un zurdazo, vencer la resistencia de Gabriel Arias. Fue la primera señal de alerta.

Porque el conjunto de César Farías profundizaría diez minutos fatales para Racing, cuando el ingresado triniteño David ingresó muy solo por izquierda y metió un estiletazo para Cangá, que no perdonó y empardó el trámite.

La Academia estaba para golear en la primera etapa, pero su contrincante se le plantaba en rodeo ajeno y lo llenaba de dudas. Sobre todo cuando el ingresado Maxi Morález vio la roja por plancha.

Antes de eso, Racing había tenido un buen tiro libre de Piovi y poco más. Por si faltaba algo de emoción en Avellaneda, sobre el final llegó la fatalidad de Angel, que cabeceó hacia atrás contra su valla, dejó a mitad de camino a su compañero Galíndez y le dio así tres puntos sufridos a Racing para puntear la zona y animarse a soñar.

La palabra de Gago

El entrenador de Racing destacó el triunfo y la "entrega" de sus dirigidos tras la agónica victoria ante Aucas de Ecuador.



"Hoy valoro primero el triunfo, porque en esta Copa siempre sirve sumar de a tres; y luego la entrega que tuvieron los jugadores y la forma de jugar que tuvo el equipo hasta el final; incluso con uno menos", declaró Gago en conferencia de prensa.



"Les dije a los chicos que en el primer tiempo habíamos hecho 36 minutos muy buenos. Hay mucho por mejorar, como siempre, pero creo que hoy se reencontraron con ellos mismos", continuó el DT en su análisis.



"Había que intentar jugar bien para superar al rival y creo que lo pudimos hacer, más allá de ese arranque del segundo tiempo. Y a pesar del empate y de tener que jugar con uno menos, no resignamos hacer nuestro juego. Más allá de que a veces las cosas salgan y a veces no, no vamos a dejar de intentar ir a por todo lo que tengamos por delante: el Torneo, la Copa Libertadores y la Copa Argentina", afirmó el técnico racinguista.



"Acá no pasa por ser candidatos o no. Aún falta mucho, y en este caso recién van dos partidos. Tenemos que hacer las cosas del mejor modo posible para seguir de esta manera", concluyó Gago.