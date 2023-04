El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, cruzó via Twitter a Juan Viaggio, secretario de Salud Pública de San Isidro. Con el intendente Gustavo Posse a su lado, Viaggio dijo en un noticiero que "la Provincia nos divide en regiones y muchas veces nos vemos dificultados", acusando "no recibir los mismos insumos que distribuyen en otros lados".

En simultáneo, el titular de la cartera sanitaria de la Provincia, compartió el video donde Posse y Viaggio denuncian las carencias y les recriminó: "Desconocen las obras del Ministerio de Salud y en una actitud muy baja y mezquina le cambian los carteles a los centros de salud", comenzó diciendo Kreplak, quien continuó: "Además, mienten por televisión. No me confundí cuando les dije 'gobierno' del markenting". La presidenta del bloque de Senadores del Frente de Todos en la Provincia también se sumó al repudio. Citando la publicación de Kreplak, María Teresa García sintetizó: "Posse no dice la verdad".

La mención que realizó el ministro a sus dichos del pasado se sitúan en octubre del 2021. El día 20 de aquel mes, también a través de Twitter, Kreplak denunció al municipio de San Isidro por cambiarle el cartel al Centro de Atención Primaria de la Salud "Boulogne Sur Mer" para presentarlo como propio: "¡Así no! El CAPS Boulogne Sur Mer fue construido y equipado con fondos provinciales, como hacemos en los 135 distritos de la Provincia. Sin embargo, su intendente desconoce este financiamiento y baja el cartel institucional", escribió el ministro, para luego catalogarlos como "Gobierno de marketing".

En el marco del cruce público entre las autoridades provinciales y el municipio de San Isidro, el Ministerio de Salud de la Provincia inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud N°138 de su gestión y entregó dos nuevas ambulancias en Necochea. La obra y la adquisición de los móviles sanitarios estuvieron acompañados por la puesta en valor de dos viviendas y un local para los usuarios del hospital de salud mental, que nacieron de una inversión de 292 millones de pesos.

En calle 71 N° 280 y acompañado del intendente local Arturo Rojas, Nicolás Kreplak presentó el CAPS "Carlos Fucile", cuya construcción significó una inversión de 110 millones de pesos. El centro contará con seis consultorios, cuatro estarán destinados a la atención general, uno a la ginecología y el restante a odontología. Los equipamientos serán nuevos en su totalidad y el "Carlos Fucile" tendrá sanitarios para personas con discapacidad, depósitos y salón de usos múltiples.

En cuanto a las ambulancias, la de alta complejidad se adquirió por 26 millones de pesos y será destinada al municipio de Necochea. La segunda ambulancia, dedicada al traslado, costó 12 millones de pesos y quedará en manos del hospital provincial “Taraborelli”. Ya son 128 las unidades de traslado compradas por el Ministerio de Salud durante la actual gestión.

Además, el equipo sanitario supervisó las obras valuadas en 145 millones de pesos que se encuentran en ejecución dentro del hospital, y que están destinadas a construir dos casas de externación y un local comercial. Estas viviendas recibirán a 16 usuarios de salud mental y el local se utilizará como el lugar de venta de los productos elaborados artesanalmente por ellos mismos.