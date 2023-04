Desde Santa Fe

El congreso provincial del Partido Justicialista decidió ayer constituir “un gran frente electoral y programático” que convoque a “sus aliados históricos, a la fuerzas de los trabajadores”, pero también a los “desencantados y a la deriva” por el giro a la derecha del Frente Progresista. La coalición aún no tiene nombre, pero se formalizará el 7 de mayo cuando finalice el plazo para la presentación y reconocimiento de las alianzas. Lo integrarán diez espacios políticos: el peronismo, sus socios en los últimos años y un partido debutante: Ciudad Futura, que extenderá así el acuerdo de Rosario a toda la provincia. “Lo bueno de todo esto es que hablamos de nueve fuerzas políticas que se sumarán al frente junto con nuestro partido”, dijo el presidente del PJ, Ricardo Olivera y mencionó a los nueve: “Ciudad Futura, Frente Renovador, Partido 100% Santafesino, Partido Solidario, Unidad Popular, Partido Fe, Partido Comunista, Confluencia Santafesina y Producción y Trabajo”. El congreso fue uno de los más tranquilos de los últimos años, que cerró con otro hecho “histórico”-como se lo llamó-: la expulsión del ex diputado Julio Adelaido Ramos a una semana de que fuera condenado por crímenes de lesa humanidad (ver aparte).

En la convocatoria participaron los cuatro precandidatos a gobernador del PJ: el diputado provincial Leandro Busatto y los diputados nacionales Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Marcos Cléri, aunque este último fue el único que no intervino en las deliberaciones. En el arranque, se eligió una nueva mesa directiva que presidió la ex concejal de Santo Tomé, Rosana Zamora y ahora integran la ministra de Gobierno Celia Arena, la concejal de Rosario Marina Magnani y el senador José Baucero, entre otros.

Toniolli propuso ampliar el frente electoral y programático en Santa Fe. “Construir una gran coalición, que incorpore al peronismo, la fuerza de los trabajadores, las fuerzas políticas que tradicionalmente han acompañado” al PJ, pero también a “los desencantados y a la deriva por el rumbo que ha tomado el (ex) Frente Progresista que hoy es el trapo de piso que pretender limpiarle el camino al macrismo para llegar al poder en la provincia y en el país”, dijo.

La derecha “viene por todo”, alertó el legislador. “Su objetivo es hacer tierra arrasada”, volver a la Argentina anterior “al 17 de octubre de 1945, a la década infame”, a un país “sin derechos, sin soberanía, sin aguinaldo, sin vacaciones pagas”.

“Ese es el escenario en el que estamos. Vienen por todo y esa pelea se da en todos los ámbitos de la sociedad y también en lo electoral. ¿Qué pasa en Santa Fe? -se preguntó-Hay algunos sedicentes progresistas que han decidido ser furgones de cola de esa ofensiva contra el pueblo, los trabajadores y contra la Argentina. Hoy (por ayer) están reunidos acá, en Santa Fe, en un congreso partidario como éste”, planteó Toniolli en obvia referencia al Partido Socialista. “A mí no sorprende” del PS de asociarse al PRO. “Ya existió la Concordancia en la década infame y la Unión Democrática. La historia a veces, lamentablemente, se repite cíclicamente”.

La propuesta se aprobó por unanimidad. El PJ convocará entonces a “una gran coalición”. “Un frente amplio, plural, diverso que de la pelea por la provincia de Santa Fe, por la justicia social, la soberanía, por los trabajadores y el pueblo de la provincia. Por una patria, justa, libre y soberana”, lo definió Toniolli.

Su colega Roberto Mirabella coincidió que “acá no hay rejuntes ni recetas importadas de Buenos Aires”. “Queremos profundizar el camino de transformación que inició el gobernador Omar Perotti, construir un proyecto provincial fuerte, para seguir defendiendo Santa Fe”. Mirabella subrayó que en el congreso participaron -como invitados- dirigentes de los nueve partidos que integrarán el frente junto con el PJ, entre ellos los de Ciudad Futura.

“Vemos que muchos dirigentes se juntan con políticos de Buenos Aires. Los que antes eran incompatibles con el PRO, como el Partido Socialista, hoy se juntan con dirigentes porteños. Pero Santa Fe no necesita rejuntes ni recetas importadas de Buenos Aires. Estamos cansados de la discriminación y las injusticias que se cometen contra nuestra provincia y queremos construir un modelo de desarrollo que desde el interior productivo”, remarcó.

“Santa Fe no va a elegir delegados, sino gobernador. Queremos profundizar el camino de transformación que inició el gobernador Perotti. Profundizar logros, corregir errores, hacer lo que no se hizo e ir más lejos, más rápido. Pero no volver atrás ni cambiar de camino. Tenemos que construir un proyecto provincial fuerte, para seguir defendiendo Santa Fe”, concluyó Mirabella.