La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró este domingo que el consumo sigue estancado en el país, a pesar de las promociones y planes de financiación.

“El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año", afirmó el secretario de prensa de la CAME, Salvador Femenía.

"Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída”, agregó en declaraciones radiales.

Los comerciantes, indicó Femenía, sostienen sus ventas a fuerza de promociones, como descuentos de hasta el 50% -incluso en productos de temporada- y planes de hasta 12 cuotas, pero eso no alcanza.

“La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes mucho más chicos”, explicó.

La situación se agrava porque los consumidores tienen menos disponibilidad económica y hasta deben utilizar sus tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos o combustible.

“Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, planteó el referente de CAME.

En ese marco, cuestionó la falta de palabra del Gobierno nacional respecto de aliviar la presión impositiva: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”, concluyó.