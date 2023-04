Victoria Tolosa Paz encabezó un plenario en Ensenada. Bajo la consigna “Camino a la Victoria”, con la que previamente empapeló la ciudad de La Plata. La ministra de Desarrollo Social de la Nación movilizó a unos dos mil militantes de toda la provincia, aunque sin presencia de intendentes ni referentes territoriales de peso. Tras el anuncio con el que el Presidente Alberto Fernández oficializó que no competirá por otro mandato, los sectores del gabinete más cercanos a su rinñón asistieron casi en pleno. Estuvieron Aníbal Fernández, Agustín Rossi y Santiago Cafiero.

El acto fue originalmente pensado varias semanas atrás, como un virtual lanzamiento, aunque las novedades de las últimas 24 horas achicaron los márgenes de maniobras para la dirigenta que encabezó la boleta del Frente de Todos bonaerense en las legisaltivas del 2021. Los drones que transmitían para las redes sociales de los organizadores mostraban muchos claros, a pesar de que el espacio había sido acotado con vallas metálicas. A la vez, coincidió temporalmente con el que tiene lugar en Ferro, el "plenario de la militancia", organizado por el PJ de la ciudad para "romper la proscripción". No parece una deciisón casual.

Quien pareció anticiparse a Tolosa Paz fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos , cuatro veces intendente de La Plata y virtual precandidato a ese mismo cargo, Julio Alak. “Por su lucidez intelectual, honestidad moral, representatividad política y social, y su gran gestión de gobierno, hay que apoyar sin condicionamientos la reelección del gobernador Axel Kicillof", dijo en casi en paralelo al acto de Ensenada. "No hay que anteponer ambiciones personales a la esperanza de todas y todos los bonaerenses de que Axel sea reelecto para seguir avanzando en mejorar la calidad de vida del pueblo de la provincia”, afirmó, sin nombrar a nadie pero direccionando el mensaje. Alak agregó que “Axel actualiza el proyecto federal de Dorrego y Rosas, la defensa de los desposeídos de Irigoyen, la patria libre, justa y soberana de Perón y Eva Perón y el proyecto nacional, popular y latinoamericano de Néstor y Cristina”. Fue durante un acto en el Club Almagro de Villa Elvira, de calle 80 entre 121 y 122.

En su acto, Tolosa Paz insinuó que podría sumarse a una alternativa opositora a Kicillof, pero se cuidó de afirmar que sería ella quien la encabece. “Nosotros no creemos en el candidato único porque es necesario la diversidad de miradas”, lanzó al ser consultada por Radio Mitre sobre la estrategia que debería seguir el Frente de Todos.



Respecto a la situación bonaerense, Tolosa Paz agregó que “aún no se definió la estrategia en la provincia". "Si habrá dos candidatos a presidentes que lleven dos candidatos a gobernador o habrá una candidatura única, no está definido. Voy a acompañar al gobernador, pero si definimos que haya PASO haremos PASO. Y también acompañaré al que le compita con él en la provincia, pero no es para debilitar al gobernador, sino para expresar el fortalecimiento del Frente de Todos”, dijo.

En principio, el objetivo de la ministra de Desarrollo Social sería acompañar a Kicillof en la fórmula, algo que no pasaría el filtro de los intendentes, que impulsan para ese lugar nuevamente a Verónica Magario, ni el del propio gobernador.

Victoria Tolosa Paz compitió en 2019 en las PASO del justicialismo por la intendencia de La Plata. Fue derrotada por la actual directora del Instituto de Cultura de la provincia, Florencia Saintout por exiguos 1.600 votos. Entonces, la sumatoria de ambas superaba holgadamente la cosecha del intendente de Cambiemos, Julio Garro. Pero los votos de Tolosa Paz en las PASO no se transfirieron a Saintout dos meses más tarde y, contra todo pronóstico, Garro reeligió. En 2021 encabezó la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del mismo espacio, que perdió por 4 puntos en las PASO y achicó las diferencias en las generales.

En la actualidad, todas las encuestas dan ganador de la elección a gobernador a Axel Kicillof, superando a Diego Santilli, el que mejor mide de la oposición y, en muchos casos, también a la sumatoria de candidatos de Juntos (Ritondo, Iguacel, De la Torre, Posse, Tetaz). Algunos consultores todavía miden al jefe de gabinete Martín Insaurralde, pero ninguno ha considerado seriamente la postulación de Victoria Tolosa Paz.

La insistencia del presidente en su video acerca de la importancia de las PASO y que "cada militante tenga la lapicera", parece un guiño directo a algunas aspiraciones como las de Tolosa Paz, un aval a las postulaciones por fuera de los consensos necesarios para unificar candidaturas. Fue el propio Máximo Kirchner quien le respondió desde Ferro, en el marco del plenario de la militancia: "La gente ya tiene la lapicera, el problema es que la gente escribe un nombre y el poder judicial intenta borrarlo".