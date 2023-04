Dice el proverbio que la sangre es más espesa que el agua. En Drops of God (estreno de Apple TV+ el pasado viernes) se cambia el segundo ingrediente por el vino, aunque solo sea para poner en duda la afirmación. En esta coproducción franco japonesa, la hija biológica del enólogo más reputado del mundo y su pupilo nipón se disputan la herencia del fallecido: su cava valuada en 148 millones de dólares. ¿Cómo? A través de una competencia de cata en tres rondas (y ocho episodios) en la que los competidores pasarán del duelo a la reconexión con su pasado y presente. Este peculiar drama íntimo, inspirado en un manga, es la última apuesta de la plataforma de streaming que comienza a destacarse por su contenido multilingüe y global (Dr. Brain, Echo 3, Liason y Pachinko, entre otras).



“Vino. Es todo en mi vida. Soy el mejor en lo que hago”, se presenta el hierático Issei Tomine (Tomohisa Yamashita). Su paladar y su olfato –dignos de un perro le dicen- le permiten distinguir cepa, estado y año de cualquier fermento de uva. Lleva una relación ambivalente con sus progenitores, especialmente con su madre que no pierde ocasión para echarle en cara que postergó su vida por ese franchute desconsiderado llamado Alexandre Léger. Su padre putativo ha muerto y al sommelier nacido en Tokio se le presentó una competencia impensada en Camille (Fleur Geffrier), la primogénita del hombre cuya fama trasciende ampliamente bodegas y restaurantes. En Drops of God los medios de comunicación están pendientes del velorio del creador de una guía vitivinícola y del duelo en marcha por su legado.

La pelirroja, por su parte, anda “buscándose a sí misma sin mucho éxito” y, para la sorpresa de los demás, solo bebe agua con hielo. Los motivos de su abstinencia, obviamente, están vinculadas con el sujeto que acaba de fallecer y al que dejó de ver de niña. De pequeña, Alexandre la formateó para que sea una experta en todo lo vinculado al elixir embotellado. Hasta que tuvo un coma alcohólico a los ocho años. De adulta basta que saboree una gota de alcohol para que exploten las copas, todo se vuelva multicolor y chorree sangre de su nariz. Es evidente que Camille dejó varios asuntos pendientes con Monsieur Léger y aprovechará esta instancia para resolver su filiación con aquel.

La narrativa, a la sazón, se desdobla entre la “competencia por el oro rojo” y los conflictos íntimos de sus protagonistas. Como si estuviera inspirada en la poesía de una contraetiqueta, las postales sibaritas de origen europeo y la isla asiática no dejan demasiado a la imaginación. La puesta en escena es más sugestiva cuando Camille viaja con sus sentidos entre barriles, colores y esencias. También se agradece cuando Issei y la francesa dejan de ser macchiettas tristes para beber un par de copas juntos. Al dejar de lado la reticencia inicial, los dos empezarán a conocerse y darse cuenta de que no son tan diferentes. Drops of God, en definitiva, presenta otra clase de sucesión ficcional, no necesita de los insultos de Logan Roy, y ofrece en cambio unos descorches que enorgullecerían a Baco y Dionisio juntos.

Programados

*¿Más derrape y flashes que Euphoria? En eso andan los responsables de la serie protagonizada por Zendaya con la inminente The Idol. La ficción, protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd (quien también ficha como productor), seguirá a Jocelyn, una diva musical tambaleante, decidida a convertirse en la estrella más grande de todos los tiempos. Su estreno será por HBO Max y HBO el próximo 4 de junio a las 22.

* Desde el 10 de mayo podrá verse por Disney+ Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica, el rockumental apócrifo sobre la banda de Dr. Teeth y Animal con más de cuatro décadas en la ruta pero ningún disco grabado. Su desafío será grabar su primer álbum. Eso y un montón de cameos incluyendo a Tommy Lee, Lil Nas X Steve Aoki, Morgan Freeman, Susanna Hoffs y Weird Al Yankovic. La entrega, desarrollada y escrita por Adam F. Goldberg (Los Goldberg), cuenta con la música original de Linda “4 Non Blondes” Perry.

* Afilando los colmillos. Lionsgate TV le dio luz verde a una adaptación seriada de Twilight, la saga literaria vampiresca de Stephenie Meyer que ya tuvo su versión cinematográfica de cinco películas entre 2008 y 2012.

El personaje

Kate Wyler de La diplomática (Keri Russell). Es la nueva embajadora de los Estados Unidos en Gran Bretaña. La mujer deberá mediar en una crisis global mientras su matrimonio se viene en picada.