Luego de la fuerte suba que registraron los dólares financieros y el blue durante la semana pasada, el gobierno apuesta a tranquilizar el mercado a partir de este lunes. Desde el Ministerio de Economía buscaron dejar en claro durante los últimos días que no habrá ninguna devaluación del tipo de cambio oficial, como se especuló durante la semana pasada. Así apuesta a que se normaliza la liquidación de divisas dentro del nuevo programa de incentivo del “dólar agro”. A su vez, confían en que esa mayor liquidación lleve tranquilidad a los operadores para comenzar a estabilizar el dólar contado con liquidación, el dólar MEP y el blue.

La liquidación de divisas por parte del complejo sojero en el nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE III) llegó el viernes a los 1.255 millones de dólares acumulados desde que entró en vigencia la medida, a pesar de que las ventas de soja por parte de los productores continúan a bajo ritmo. Ese nivel de liquidaciones permitió al Banco Central poder cerrar la semana con compras por 210 millones de dólares, y pasar a tener un saldo neto positivo en abril por 81 millones de dólares.

De acuerdo con datos publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde que comenzó el dólar agro se comercializaron 1.118.011 toneladas, un 57 por ciento menos que en el PIE II, cuando en la misma cantidad de jornadas se había comercializado un total de 2,61 millones de toneladas.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó el sábado que "la venta de soja viene demorada y está muy castigada por la sequía".

La cosecha de soja "no supera los 22 millones de toneladas totales" y "tiene una calidad cuestionable por un porcentaje alto de granos verdes", también "por culpa de la sequía", puntualizó Idígoras en declaraciones radiales.

Según el dirigente aceitero, otros factores que dificultan las exportaciones de soja son el "mercado cambiario inquieto" y "el precio”, sobre el cual -explicó- "el productor tenía expectativa de que sea mayor para tratar de paliar alguna de las consecuencias de la sequía y no lo está viendo porque las fábricas no están en condiciones de pagarlo porque el tipo de cambio no supera los 300 pesos".

Respecto al tipo de cambio a 300 pesos, fijado en el último Programa de Incremento Exportador (PIE), Idígoras afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, fue "contundente al decir que bajo ningún punto de vista el decreto va a tocar el tipo de cambio".

El presidente de Ciara-CEC admitió que previo a la implementación del dólar agro, en el sector tenían proyectado "llegar a 10 millones de toneladas", pero aclaró que con unas condiciones de mercado que "han cambiado", "lamentablemente, no se va a alcanzar los 10 millones de toneladas y tampoco se sabe cuál va a ser el piso".