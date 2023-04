"A la oposición no le importa incendiar la Patria para lograr sus objetivos. Son destituyentes y golpistas". Esas fueron las palabras que usó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, este domingo para marcar la posición de Casa Rosada sobre las conversaciones que tres exfuncionarios de Mauricio Macri tuvieron con representantes del FMI para intentar bloquear las gestiones que el gobierno lleva adelante en busca de la flexibilización de metas con el organismo por los efectos negativos de la sequía. En diálogo con Página12 Rossi explicó que "el gobierno está negociando flexibilizar las metas por la sequía. Eso está previsto en el acuerdo que firmó el gobierno con el FMI en la época del exministro de Economía, Martín Guzmán". Y agregó: "Si en el medio de esa negociación la oposición se mete para decir que no flexibilicen, lo que quieren es la inestabilidad económica para que eso genere inestabilidad política y mejorar la performance electoral de su espacio político. Eso es claramente destituyente y golpista. No les importa nada con tal de lograr su objetivo que es llegar al poder".

La noticia se dio a conocer el domingo temprano por una denuncia que hizo el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, que, al enterarse lo que estaba ocurriendo, y ser notificado de los llamados que la oposición hizo a Washington, comunicó la información al equipo de negociación del ministerio de Economía. Desde Balcarce 50 recordaron que el macrismo "opera en contra del país ahora y siempre que hubo crisis". "Un accionar de este tipo merece toda nuestra condena", dijo Rossi que durante la jornada habló del tema con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Sergio Massa.



Las conversaciones se habrían dado en la última semana, en el medio del intento de Massa de revisar el programa actual que el gobierno tiene con el FMI. Massa busca lograr un adelanto por parte del organismo por la sequía y los funcionarios macristas habrían llamado a segundas líneas del FMI para intentar ejercer presión y pedir que eso no ocurra. Los funcionarios que habrían dialogado con el Fondo para perjudicar al gobierno son el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris; el exministro de Hacienda Hernán Lacunza y su antecesor, Alfonso Prat Gay. Chodos fue más críptico y no dijo los nombres. Solo los describió: “Uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, uno sospechado de lavado, y uno que declaró el default con nombre coqueto", aclaró. "Son antipatria porque la deuda de la Argentina es por culpa de ellos", disparó Chodos en línea con Rossi. El jefe de Gabinete añadió que los que llamaron al FMI "son todos exfuncionarios que tuvieron responsabilidad directa del desastre económico que dejó el macrismo".





La confesión de Patricia Bullrich

La semana pasada, en el marco del foro que empresarios llevaron adelante en el lujoso hotel Llao Llao, en Bariloche, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, dijo que si ella asume el gobierno va a pedir más plata al FMI. Tras la reunión con el círculo rojo, en una mesa durante una conferencia de prensa y tras una pregunta de un periodista, la exministra de Seguridad expresó: "Si el FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco, esperamos que a nosotros, que vamos a tener un plan serio, sostenido, claro, profundo y que va a generar confianza, nos sostengan más". En esa línea, agregó "las reservas están en cero, entonces necesitamos tener un colchón y no se lo podemos pedir a una empresa de colchones. No es la solución". Desde el gobierno recordaron el video y marcaron la contradicción: "Mientras los tres economistas de ellos piden al Fondo que no nos den plata, Bullrich asegura que si ellos llegan al gobierno van a pedir más plata".

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, también mencionó el tema el domingo en una entrevista radial. "Hay exfuncionarios del macrismo que están yendo a Estados Unidos a decirle al Fondo que no arreglen con nosotros porque tienen que esperar y arreglar con ellos. Todo eso genera un clima alrededor de lo que sucede con la cuestión financiera que perjudica al país", dijo.