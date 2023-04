El senador nacional por el Frente de Todos y dirigente del PJ porteño, Mariano Recalde, analizó este lunes la situación interna del oficialismo y reconoció que en el espacio hay mucha expectativa puesta en la decisión que tome la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a su futuro electoral.



Por AM750, aseguró que “hay una necesidad de que Cristina, quien conduce el espacio político, tenga todo el apoyo, el amor, el acompañamiento que necesite para tomar la mejor decisión electoral”.

Para el funcionario, si la vicepresidenta es candidata se ordenaría todo el Frente de Todos hacia abajo, ya que, de manera clara, el oficialismo se alinearía detrás de “una sola conducción”.

“El viernes tuvimos una definición, que fue que Alberto despejó esa incógnita. Lo más importante es la decisión de Cristina”, añadió, aunque aclaró que "los tiempos de la política son más lentos de lo que maneja la ansiedad nuestra".

Recalde se manifestó cauto a la hora de referirse a la posibilidad de unas primarias. Si bien, tal como sostienen desde el kirchnerismo, reconoció que no es lo ideal, aseguró que unas PASO en el Frente de Todos también son una posibilidad válida.

“Todo es posible en la política. Yo creo que si Cristina fuera (candidata), sería muy difícil que haya PASO. Pero la ley las habilita. Capaz sirve para sumar algún espacio que no está del todo convencido. No las descarto, pero no me parece la mejor opción”, sintetizó.

E insistió con su preferencia: “Creo que tenemos que estar todos unidos detrás de una sola candidatura. Siempre creo que lo mejor es estar detrás de una opción”.

La oposición y los palos en la rueda

Por otro lado, Recalde se refirió a la denuncia que hizo este fin de semana el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos.

El abogado aseguró este domingo que tres economistas del gobierno de Mauricio Macri, a los que calificó de "antipatria", les pidieron a funcionarios del organismo multilateral que le no brinden asistencia financiera a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión.

Fuentes oficiales confirmaron que los exfuncionarios a los que se hizo alusión Chodos son los exministros de Economía Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza y el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Al respecto, el senador agregó: “Es habitual en la historia política argentina. Siempre hubo agentes cipayos que hacen daño adentro para obtener algún beneficio partidario”.

“Nos dejaron una deuda brutal. Tuvimos que negociar, queremos renegociar. Y están poniendo palos en la rueda e intentando que explote la bomba que ellos mismos pusieron”, finalizó.