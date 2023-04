El presidente Alberto Fernández habló por primera vez tras el anuncio que hizo el viernes de que no buscará la reelección. "Tomé la decisión en el momento en que tenía que tomarla", dijo el presidente y dijo ahora estar enfocado en que la economía "no se desbande".

"No tenemos que pelearnos entre nosotros. Hay compañeros a los que les cuesta entenderlo", planteó respecto a la interna del Frente de Todos y ratificó su respaldo a unas PASO en el oficialismo: "Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias y hay que resolverlas discutiendo amablemente y con el voto de la gente, sin dramatizarlo".

Sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario dijo: "Si quiere ser, puede serlo". "Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse", expresó.





"No debe haber nadie que señale un candidato"

El mandatario insistió con la posición de que se realicen elecciones PASO dentro del Frente de Todos al sostener que "no debe haber nadie que señale un candidato" y consideró que al peronismo le faltó democracia interna, incluso para su designación como candidato a presidente aunque "como resultado de una enorme crisis que nos tenía a todos dividismos".

"Yo quiero que la gente elija. Si la gente elige a Cristina, es Cristina. Si eligen a Scioli, es Scioli. Si eligen a Rossi, es Rossi. ¿Desde cuándo al peronismo le da un dolor de cabeza que la gente elija?", afirmó.

Por otra parte, el Presidente respondió que el 11 de diciembre se imagina en su casa, pero estará "para lo que haga falta. Y si no hago falta, no hago falta". "Yo renuncié en el gobierno de Cristina y estuve 10 años fuera de la gestión. Hice política dando mi opinión, cuando pensás que para hacer política necesitás un cargo sos el peor político del mundo".



"Que la derecha no vuelva a gobernar en la Argentina"

Respecto de su decisión de no ir por la reelección, en diálogo con FM Nacional Rock, el mandatario destacó que fue completamente racional y destacó que lo que más le interesa "es que la derecha no vuelva a gobernar en la Argentina".

"Yo nunca he sido un obstáculo para un proyecto colectivo, yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo y tenemos que asumirla de ese modo. Para qué iba a sumar un elemento más de disputa si lo que necesitamos no es pelearnos entre nosotros sino discutir con los otros. Hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo", señaló el presidente.

La sequía, el dólar y lo que deja su mandato

Fernández indicó que estas diferencias pueden tener que ver con egos, pero eligió dejar de lado el debate sobre su renunciamiento y comenzó a hablar del "difícil momento que estamos pasando". "La sequía fue algo inesperado y nos genera una pérdida de 20 mil millones de dólares, eso es mucha plata para la Argentina. Tenemos que ver cómo capearlo, como idear una nueva solución, cómo lo sacamos adelante", apuntó el jefe de Estado sobre la tarea que le quedan en sus últimos meses de mandato.

En retrospectiva, Fernández recordó que había llegado a la Casa Rosada "con una ilusión alucinante" porque "sabía lo que había recibido y lo que tenía que hacer", pero "a los 99 días, me cambiaron las reglas de juego", dijo respecto de la pandemia de Covid-19.

En ese tono, repasó los avatares de gobierno y confió en poder enfrentar el desafío económico que presenta las pérdidas de la cosecha gruesa por la sequía: "Fuimos sacando los problemas que nos dejó Macri. Con la deuda privada primero, con el FMI después. Nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la pandemia; después nos cayó la guerra, ahora nos cae el temporal de la sequía. Quiero enfocarme en que esto no se desbande".

"No me quejo, la política te expone a lo imprediscible. Yo puse todo de mí, soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada. Actué con absoluta honestidad y transparencia, y creo que los esfuerzos dieron resultado", sostuvo y se emocionó al recordar un mensaje en las redes sociales entre las respuestas a su video del viernes pasado.



"¿Quién defiende más al poder financiero que Milei o Juntos por el Cambio?"

En la entrevista con Mex Urtizberea y Matias Mowszet, el Presidente volvió sobre la emergencia de la derecha en la Argentina de cara a las elecciones y reflexionó que "parte de la sociedad deja de creer en el sistema y empiezan a escuchar voces que les prometen salidas fáciles y hablan de 'la casta'", para advertir: "¿Cuál es la casta en la Argentina? La casta son los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia. No los que van a laburar todos los días. No yo que vivo de un sueldo de presidente", señaló en referencia a Milei y a figuras del arco político y económico en la oposición.

"Los que protestan contra 'la casta' y la democracia son los que más denigran la democracia. Quieren llega al poder por la vía democrática para después negar la democracia. Te dicen 'somos el antisistema', pero, ¿quién defiende más al poder financiero que Milei o que Juntos por el Cambio?", insistió el mandatario.

En tono de año electoral, Fernández llamó a "dar este debate francamente" y aseguró: "Ése es el sistema". En ese punto, el mandatario también amplió la mirada de la oposición de derecha hacia el Poder Judicial y aseguró que "los jueces a los que le pagan un fin de semana a Lago Escondido y después sacan sentencias a favor de Clarín y a favor del dueño de Lago Escondido" también son parte de ese sistema y recordó que como presidente denunció lo ocurrido en esa viaje a los terrenos de Joe Lewis en Río Negro y que el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó nuevas pruebas la semana pasada.

"Gran parte del Poder Judicial funciona como una corporación"

"¿Quién cuestiona ese sistema? Nosotros lo cuestionamos. ¿Y quiénes lo defienden? Los que dicen ser antisistema", sentenció Alberto. En ese punto, el presidente habló, sin hacer referencia directa, sobre el juicio contra Cristina Kirchner al destacar que, en Brasil, "la Justicia actuó mejor que la Argentina, porque cuando vio lo que había hecho, se rectificó y fue para atrás y anuló su propia sentencia. A Lula lo condena la misma Corte que después anula el juicio. Yo esperaba que los tribunales argentinos hicieran una cosa así, que se revisarán así mismo y actuaran en consecuencia, pero no actúan así".

"Gran parte del Poder Judicial funciona como una corporación, que se abroquela para defenderse a sí mismos", apuntó el Presidente y pidió realizar un "pacto democrático" que permita acordar un nuevo sistema de elección de jueces y que deban revalidar sus cargos cada 5 o 10 años. Sin embargo, Fernández consideró que eso no es posible porque "hay una parte del sistema político argentino que responde al sistema establecido. Y ese sistema, altamente conservador, no quiere que nada cambie. Quieren seguir yendo los fines de semana a Lago Escondido con los jueces y arreglar las causas ahí y no en el banquillo de los acusados".