El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por su política de ajuste y, en particular, por los recientes vetos presidenciales a leyes clave votadas en el Congreso. En medio de la campaña bonaerense rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, el matancero endureció el tono y dejó una consigna: “Hay que vetar a Milei con el voto”.

“El presidente les niega un aumento a nuestros jubilados, que ya vienen soportando un ajuste salvaje: les sacó medicamentos gratuitos, los servicios y alimentos subieron más de un 1.000% y el bono está congelado. Encima, cada miércoles se enfrentan a una represión insensible frente al Congreso”, advirtió.

Espinoza también cuestionó la decisión del presidente de vetar la reinstalación de la moratoria previsional, que permitía regularizar aportes y acceder a una jubilación a quienes trabajaron sin registrar. “Con la crueldad que tanto le gusta, Milei veta esa posibilidad. Y también desconoce la emergencia en discapacidad”, denunció.

El jefe comunal señaló que el mandatario nacional “no veta lo que hace para favorecer la bicicleta financiera, para seguir endeudando a la Argentina, para permitir la fuga de dólares y rematar los recursos del país. Siempre beneficia a los mismos: un grupo de amigos ricos y especuladores”.

En ese marco, Espinoza llamó a convertir el descontento social en una respuesta política. “Hay que demostrarle en las urnas el desastre que provocó en la vida cotidiana. Cada vez más argentinos pierden el trabajo, el salario no alcanza, los alquileres son impagables, la comida y los remedios están fuera del alcance de la mayoría. No se puede viajar, ni sostener la educación ni la salud. El pueblo no llega a fin de mes”, sostuvo.

“El presidente es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los poderosos. Para ellos siempre hay plata. Pero tiene que entender, de una vez por todas, que el pueblo nunca será vetado”, cerró Espinoza, que ya se posiciona como una de las voces más duras del peronismo bonaerense contra el gobierno libertario.