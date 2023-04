Confirmado en su cargo pese a no clasificar al equipo para el Mundial juvenil, pero ratificado a partir del cambio de sede que benefició a Argentina y le garantizó una plaza en el torneo, el entrenador de la Selección Sub 20, Javier Macherano, arrancará una misión quizás más difícil que el propio certamen: conseguir que los clubes europeos les cedan a sus futbolistas, ya que no por reglamento no están obligados a hacerlo.

Con esa difícil tarea, Mascherano viajó este lunes a Europa, para entrevistarse con los diferentes directores deportivos que cuentan con jugadores argentinos en su plantel, para solicitarles la presencia de los jóvenes para el Mundial que se llevará a cabo a partir del 20 de mayo próximo en el país.

Mascherano busca obtener el visto bueno de varias instituciones para poder completar el plantel que desea tener en la cita mundialista, aunque es un hecho que recibirá más de una respuesta negativa. Hasta el momento, el ex mediocampista central podría contar con Máximo Perrone, del Manchester City de Inglaterra, que ya obtuvo el visto bueno de Pep Guardiola, y espera el ok por Valentín y Franco Carboni, del Inter y del Monza de Italia, respectivamente, algo que se estima factible ya que ambos futbolistas son piezas de recambio en sus equipos.

El caso de Facundo Buonanotte podría tener final feliz para el "Jefecito" debido a que el Brighton quedó eliminado por penales en la Copa FA, aunque eso conlleva una gran complicación para el técnico: su verdugo fue el Manchester United, que tiene a Alejandro Garnacho en su plantel y su presencia en la Selección se complicaría, ya que el encuentro decisivo del certamen será el 3 de junio, en pleno desarrollo del Mundial. El jugador, actualmente lesionado, está dejando en claro en las redes sociales que su intención es sumarse al conjunto de Mascherano, pero la última palabra la tendrá su club.

Otros futbolistas que tienen rodaje en sus equipos y que Mascherano espera contar Mascherano son Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), además de Nicolás Paz, quien milita en el Real Madrid y tampoco sería cedido. Mientras los clubes argentinos tendrán la obligación de liberar a los jugadores que incluya el entrenador en la lista definitiva, Mascherano emprendió el viaje para asegurarse la presencia de los "europibes".