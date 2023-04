El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, acusó este lunes de "mala gente" y "traidores a la patria" a tres economistas macristas que, según denunció este domingo el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, le pidieron al organismo financiero que no brinde más asistencia a la Argentina durante la gestión del Frente de Todos.

"Quieren que el país estalle porque saben que la única manera que tienen de volver al gobierno de los ricos es caminando sobre los escombros", advirtió Yasky a través de su cuenta de Twitter junto con una imagen de la tapa de Página 12 que da cuenta de la acusación que hizo Chodos este fin de semana.

Las acusaciones de Chodos

Este domingo, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró que tres economistas del gobierno de Mauricio Macri, a los que calificó de "antipatria", pidieron a funcionarios del organismo multilateral que le no brinden asistencia financiera a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión.

Según Chodos, que prefirió no dar nombres, "uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, uno sospechado de lavado, y uno que declaró el default con nombre coqueto, llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno".

Fuentes oficiales confirmaron luego que los ex funcionarios a los que hizo alusión Chodos son los exministros Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

"Irresponsabilidad absoluta"



"Recordemos que esto nace como la mayor irresponsabilidad del Gobierno de (Mauricio) Macri, con un endeudamiento insostenible, con el financiamiento del FMI para darle salida a los acreedores que habían entrado y que tenían que ser restructurados", advirtió Chodos en diálogo con Télam. "Habría que tener un poco de responsabilidad, sobre todo luego de haber pasado por el Congreso", agregó.

Los programas con el FMI, indicó en ese sentido, "involucran a toda la Argentina, no a un sector. Tener una idea de facción y de que hay que esperar para que esto se renegocie con ellos es una irresponsabilidad absoluta y una falta de respeto al pueblo y a la sociedad entera".

"También hay que entender qué significa pedirle al FMI que no lleve adelante los desembolsos de acuerdo con lo que está programado y dentro de lo que está previsto en el programa financiero en el total de desembolsos posibles, frente a un tema como la sequía que no tiene precedentes en los últimos 70 años y que genera un estrés especial sobre la Argentina y el sector externo", profundizó.



En el mismo sentido, el representante ante el organismo multilateral explicó que "pedirle al FMI que no le desembolse a la Argentina es pedirle al FMI que obligue a la Argentina a defaultearle al FMI".

"No se entiende en que se benefician los argentinos con este tipo de conductas", concluyó.