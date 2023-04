Este jueves 27 de abril, a las 21, se presentará por primera vez en Salta la artista Lucy Patané. La multiinstrumentista, compositora y productora arribará a la Usina Cultural (España 98) de la ciudad de Salta, con su proyecto solista, acompañada de sus guitarras de 6 y 12 cuerdas, en un formato íntimo. En 2020 ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock Alternativo por su primer disco solista, "Lucy Patané".

El show es organizado por MINGA Colectivo Artístico Cultural de Salta y forma parte del Ciclo Rock Salta Uniendo Estilos. En ese marco, Patané será acompañada por la cantante y compositora local Valen Taina. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a $3 mil (más $300 de gastos de servicio) en Alvarado 777. También en https://norteticket.com/LUCY-PATANE-EN-SALTA a $3 mil (más $550 de gastos de servicio).

Patané dijo estar muy contenta de llegar a la provincia, donde finalmente podrá tocar sus propias canciones. "He ido en otras oportunidades por otras cosas, pero nunca con mi música y eso me da mucha felicidad", expresó a Radio UNSa. Si bien tocará temas como Clavícula y La Corte, de su disco "Lucy Patané" (2019), o las canciones de "Lesbiandrama", de su último EP con Paula Maffía, la multiinstrumentista también adelantó que brindará versiones de canciones de colegas contemporáneos "que me gustan un montón".

"Estoy muy contenta de poder estar llevándome a mí y a mi música para allá", expresó. La artista tuvo sus comienzos con un grupo de hardcore punk llamado Panda Tweak y luego integró proyectos como La Cosa Mostra, Las Taradas (con Paula Maffia) y un dúo con Marina Fagés.

También fue ganadora del Concurso de Obra Inédita Categoría Rock del Fondo Nacional de las Artes 2018 y es considerada una referente generacional del nuevo milenio por su destacada impronta personal a la hora de tocar la guitarra. En noviembre de 2019 festejó sus 25 años en la música haciendo el FestiLucy, un festival donde reunió a gran parte de las bandas que integró hasta la actualidad.

Además, es una militante por la Ley de Cupo Femenino en eventos musicales, sancionada en noviembre de 2019 y reglamentada a inicios de 2020. En ese sentido, dijo que lo que la entusiasmaba de la aprobación de la ley era que sabía que "iba a sacudir" la escena musical en "un montón de sectores y de géneros musicales" de todo el país. Si bien su género predilecto es el rock y centra mayormente su mirada en la CABA, porque allí se mueve, aseguró que la ley "iba a mover mucho" a nivel federal.

"En el rock hay un montón de mujeres haciendo música y era un poco predecible lo que iba a pasar, pero me parece que en otros lugares (la ley de cupo) iba a mover mucho más", sostuvo. En esa línea, afirmó que esta legislación no es una solución final a la desigualdad que tienen las mujeres y diversidades en la disputa por lograr mayor presencia en los escenarios, pero "es una herramienta para empezar a agitar un pocos las cosas".

Patané es guitarrista, compositora, cantante, multiinstrumentista y productora musical; y con más de 25 años en la escena musical dijo que actualmente la posibilidad de producir nuevas creaciones musicales cuenta con una proliferación de herramientas tecnológicas diversas y accesibles para quien desee hacer música. "En algún punto pueden ayudar a empezar a producir tu propia música", dijo.

"Aliento a que con lo que tengas puedas hacer y producir tu música", sostuvo en este sentido; consideró que la figura del productor musical está muy sobrevalorada: "parece que es un dios y la verdad que uno puede producirse su propia música e ir aprendiendo y no quedarse en no hacer porque parece que es una tarea difícil". En ese sentido, sostuvo que la dificultad que a veces se presenta se puede surfear con las distintas herramientas que están al alcance porque al final "está buenísimo que el propio artista termine haciéndolo". Por ello, destacó y valoró el proceso de la autogestión. Afirmó que aunque sea "cansadora" es una herramienta central para "llevar alguna idea" a la concreción. "Hay que ponerle muchas ganas y hacerlo", manifestó.

La artista dio sus primeros inicios en la música a los 5 años, aprendiendo a tocar la batería, ya que su padre ensayaba con su banda en su casa. "Siempre había muchos instrumentos disponibles", recordó. Ese fue el inicio de un coqueteo permanente con los instrumentos. Ya a los 9 años, se sumó a la banda que su hermana mayor tenía en su colegio, en la que tocaba el bajo, aunque reconoció que aprendió tocando.

"Era una caradura en la escuela y nunca estudié mucho (la música) sino que fue el ir y tocar", recordó, destacando que en todo ese proceso sus padres nunca la forzaron a estudiar un instrumento sino que fue "bastante natural el recorrido".