Este martes se presenta en Catamarca un libro para pensar la EP (Economía Popular), con nuevas estrategias. La obra es un trabajo del reconocido economista José Luis Coraggio y la socióloga Erika Loritz, que asistirá a la presentación a cargo de Juan José Sánchez, economista y referente de la economía social y director provincial de Abordaje Territorial, del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca. El encuentro será a las 20 horas en el Banco Credicoop (San Martín 422).

Este libro, que se escribió durante la pandemia, busca reflexionar sobre la concepción y la práctica de la Economía Popular (EP) en Argentina, remarcando la posibilidad y necesidad de que se incorporen prácticas y valores solidarios para el pleno desarrollo de su potencial. Como su título lo propone, la idea es pasar “de la emergencia a la estrategia”, con el objetivo de desarrollar y consolidar una economía popular que supere el nivel inmediatista de respuesta a la renovada crisis del paradigma del trabajo asalariado formal. A partir de reflexiones y propuestas concretas de cómo potenciar esta economía, se presenta a la Economía Popular como un sector productivo estratégico que da respuestas desde los territorios a la crisis de empleo y de ingresos.

La obra define a la Economía Popular como la economía de (todos y todas) los trabajadores y trabajadoras; la economía de los que viven o quieren vivir de su trabajo, abriendo la posibilidad de una economía popular solidaria superadora de la EP realmente existente, propia del sistema capitalista periférico. Desde una dimensión política y estratégica, esta definición más amplia de EP buscar salir de la “economía de los pobres” como mero paliativo con un sesgo asistencialista para pensar en la construcción de otra economía, para otra sociedad, unificando las luchas de todos/as los/as trabajadores/as que de una u otra forma están amenazados por la exclusión del mercado de trabajo, la destitución de sus derechos, la precarización y la pobreza.

En el libro se enfatiza que la discusión no es sólo económica, sino también política: reconocer a la EP no se limita al problema de reorientación de la distribución de recursos y oportunidades desde el Estado, sino que se ubica en el terreno de la lucha contrahegemónica.

Está dirigido principalmente a contribuir a la reflexión de los impulsores y las impulsoras de la economía popular en América Latina, y especialmente en Argentina, dialogando con la perspectiva de quienes actúan desde la vida cotidiana y las instituciones públicas, estatales y sociales, con incidencia directa en su contexto inmediato.

Sus autores eligieron un fragmento para difundir la obra: “La economía popular puede y debe ser de alta calidad, escala y complejidad, no hay razón lógica para que no lo sea. Una condición imprescindible para encarar la construcción de una Economía Popular Solidaria es no reducirse a ver a los trabajadores como sujetos de necesidades (insatisfechas), sino también como fuerza productiva que contribuye a la liberación de las tenazas del capital global. Una vez puesta en marcha con una perspectiva estratégica, esa fuerza productiva podrá ir generando, con grados variables de autarquía y autonomía, buena parte de las condiciones de su propia reproducción ampliada, con efectos materiales y subjetivos esenciales para un proceso de emancipación de las trabajadoras y los trabajadores”.

Autores

Erika Loritz, es Licenciada en Sociología (UBA) y Magíster en Economía Social (UNGS). Actualmente reside en Catamarca trabajando en la docencia en el nivel superior y en el área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca.

José Luis Coraggio es un economista argentino formado en la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos Aires y Magister Artium en Ciencia Regional en el Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento.​