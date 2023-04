La Rioja sería una de las provincias sede de los plenarios del Frente de Todos. La novedad que surgió este lunes y creó gran expectativa, es que podría ser parte del encuentro la vicepresidenta Cristina Fernández. El jueves 27 de abril, Cristina estará un acto en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, y ya está previsto otro encuentro del FdT para el sábado 13 de mayo en La Rioja. Así lo anticipó el intendente del municipio bonaerense de Ensenada, Mario Secco, durante el plenario de la militancia en la ciudad de Buenos Aires en declaraciones a Télam, aunque aún no se confirmó oficialmente la presencia de Cristina Fernández.

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó este lunes a Radio Nacional la posibilidad del encuentro: “Las intenciones están puestas de manifiesto de llevar a cabo un encuentro en nuestra Provincia”, dijo. Y aclaró que “todo está sujeto al dinamismo de la realidad institucional y política en torno a la referente del FdT".

En tanto que la diputada nacional Hilda Aguirre, confirmó que “las gestiones vienen desde hace tiempo”. “Queremos que haya un plenario del Frente de Todos en la Provincia, lo pedimos pero no tenemos una fecha para su realización", indicó la legisladora a Riojavirtual Radio y agregó que “hasta que el gobernador Quintela no esté recuperado no avanzaremos”. El mandatario fue internado por una dolencia cardíaca y evoluciona favorablemente según la información oficial.

Aguirre, que termina su mandato como legisladora nacional este año. confirmó que la reunión de la militancia sería despues de las elecciones provinciales del próximo 7 de mayo. “La Vicepresidenta quiere venir a La Rioja a visitar la Ermita de Angelelli, es un compromiso que ella asumió con nuestro Gobernador, pero fecha para su visita a La Rioja no tenemos”, expresó y consideró que “quieren que Cristina sea candidata, pero sabemos que lo que ella piensa y ya manifestó públicamente”.

“Creemos que este próximo acto del Frente de Todos en La Plata comenzará a organizar el escenario y creemos que la decisión del presidente (Alberto Fernández de bajarse de su reelección) empieza a ordenar el panorama”, opinó