El martes de la semana pasada Javier Mascherano dio la prelista de convocados de la selección argentina Sub-20 para el Mundial que se jugará en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio . El entrenador intenta que los clubes europeos le cedan a los futbolistas, pero algunos se muestran inflexibles en el "no". Los casos de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte y la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.



Los clubes europeos no están obligados a ceder a sus jugadores

Este lunes Javier Mascherano, director técnico de la selección argentina Sub-20, arrancó su viaje por Europa. ¿El objetivo? Conseguir que los clubes europeos le cedan sus futbolistas, pues como la Copa del Mundo de la categoría no se juega en una fecha FIFA las instituciones no están obligadas a darle sus jugadores a las selecciones.

Cabe destacar que en una asamblea de la AFA del 21 de diciembre de 2022 se aprobó una disposición que le prohibe a los clubes argentinos negarse a ceder jugadores a la selección argentina, sin importar la categoría. El castigo para quienes lo hicieran sería quedar inhabilitados para disputar competencias durante la participación del combinado nacional en el torneo en cuestión.

Mascherano y los europibes

El Jefecito ya obtuvo el visto bueno por Máximo Perrone, que apenas llegado al Manchester City aún no cuenta con muchos minutos en la cancha y Pep Guardiola no bloqueará su convocatoria. Se espera el ok por Valentín y Franco Carboni, que al no ser titulares en el Inter podrían ser liberados. Nicolás Paz, quien milita en el Real Madrid —juega en el Castilla, el segundo equipo del Merengue—, tampoco sería cedido a pesar de que no juega en la Primera.

Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa) son otros casos por los que Mascherano deberá negociar.



Los casos de Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho

El Brighton de Facundo Buonanotte quedó eliminado de la FA Cup tras empatar 0 a 0 ante Manchester United y luego caer 7 a 6 en los penales. Al tener un compromiso menos, podrían aumentar las posibilidades de que cambie la posición del club y se destrabe la presencia del exRosario Central, aunque hasta el momento la respuesta fue negativa.

Pero ese mismo partido complica las cosas para Alejandro Garnacho. El United quedó afuera de la Europa League y lleva una distancia importante de cara a la clasificación a la próxima Champions League: con dos partidos menos le sacó 6 puntos al Tottenham. Como ya quedó lejos para pelear la Premier League —tiene 2 encuentros menos, pero está a 16 del Arsenal, con Newcastle y Manchester City en el medio—.

Mascherano habló con el United y la decisión de club, que hasta el momento se ha mostrado inflexible, es de no ceder a Garnacho. Es por eso que será el propio Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien se encargue de las gestiones para torcer la decisión de los clubes ingleses, según informó el periodista Mariano Antico.

La prelista de la selección argentina Sub-20

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre)

Franco Herrera (Barracas)

Nicolás Claa (Lanús)

Lucas Lavagnino (River)

Defensores

Lautaro Di Lollo (Boca)

Valentín Barco (Boca)

Tiago Palacios (Talleres)

Brian Aguilar (Lanús)

Agustín Giay (San Lorenzo)

Valentín Gómez (Vélez)

Nahuel Arias (San Lorenzo)

Ulises Ciccioli (Rosario Central)

Felipe Sánchez (Gimnasia La Plata)

Renzo Malanca (Huachipato)

Tomás Aviles (Racing)

Franco Carboni (Monza)

Julián Aude (Los Ángeles Galaxy)

Esteban Lucero (Defensa y Justicia)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Manchester City)

Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Gino Infantino (Rosario Central)

Nicolás Paz (Real Madrid)

Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa)

Federico Redondo (Argentinos Juniors)

Christian Ordoñez (Vélez)

Román Vega (Barcelona)

Delanteros

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Juan Gauto (Huracán)

Matías Soulé (Juventus)

Luka Romero (Lazio)

Valentín Carboni (Inter)

Lucas Besozzi (Central Córdoba)

Brian Aguirre (Newell's)

Alejo Véliz (Rosario Central)

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán)

Benjamín Domínguez (Gimnasia La Plata)

Seguí leyendo