El sindicalismo y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa afianzando sus vínculos y ambas partes profundizan su trabajo en pos de la continuidad de una articulación mayor de cara a un eventual próximo mandato de Axel Kicillof. Durante el reciente almuerzo entre el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA), liderado por el titular de Camioneros, Pablo Moyano, y los funcionarios provinciales el pedido fue unánime. “Nosotros ratificamos el apoyo al gobernador Kicillof”, ratificó Omar Plaini, uno de los asistentes a la reunión del lunes.

El dirigente sindical y senador del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense dijo a Buenos Aires/12 que el encuentro fue producto de un pedido formal que había hecho el Frente con el fin de conversar de la actualidad política actual de la provincia y el país. “Hay preocupación, pero está la tranquilidad de que la gestión de Axel en la provincia ha sido muy buena”, expresó Plaini, que destacó la continuidad de políticas públicas desarrolladas para los trabajadores llevadas adelante por la actual gestión. En esa línea, remarcó que “la provincia siempre estuvo un escalón por encima que la Nación en lo que respecta a los trabajadores” y reividicó la labor del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa.

El FRESIMONA está compuesto por más de 60 organizaciones gremiales que comulgan con la línea moyanista de la Confederación General del Trabajo. El Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas presidido por Omar Plaini es uno de ellos. Por fuera de las diferencias internas que existen en la central obrera, el representante de los canillitas sostuvo que, en contraposición a escenario desarrollado por el Frente de Todos, las discusiones sindicales se dieron puertas adentro. “Nuestras contradicciones a cielo abierto nos trajeron hasta acá”, lamentó, refiriéndose a la situación nacional de la coalición gobernante.

El espíritu crítico de Plaini hacia lo sucedido durante los últimos años dentro del oficialismo, aunque las diferencias que expresa sobre el mecanismo que tuvo la dirigencia frentetodista al momento de dirimir su interna no le quitan la esperanza y, citando el último documento publicado por la CGT, aseguró: "Todavía estamos a tiempo de seguir siendo gobierno”. “Argentina necesita en una propuesta que nos saque de esta situación y esto, para los que venimos del peronismo, se hace con un Estado que promocione, articule, que oriente y regule; pero hasta ahora sólo hemos articulado y acá está la prueba de que no alcanzo”, sentenció.

El escenario en la Provincia, apuntó Plaini, se presente de un modo más ordenado para el peronismo porque, afirma, “el Partido Justicialista funciona”. En ese marco, destacó que en territorio bonaerense ha habido mayores instancias de encuentro que a nivel nacional, lo que favoreció el un desarrollo positivo de la actividad política del partido presidido por el diputado nacional, Máximo Kirchner. “La Provincia está mejor en la gestión”, dijo Plaini, pero fue claro respecto al porvenir de la construcción de las listas: “Habrá que ver como se expresa esta situación en la conformación de la representación en la cual desde el sindicalismo tenemos aspiraciones de ser parte importante y lo veremos en estos 60 días que faltan” para la presentación de listas.

“Cuanto más amplia y ancha sea la unidad, mejor va a ser, pero lo que falta es que se ejerza la conducción” señaló Plaini, que hace unos días también participó de un encuentro con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. “Es la única estadista del país”, sentenció. “Hoy Cristina no es la candidata por las razones que sabemos, está inhabilitada, condenada, y proscrita”, lamentó el dirigente sindical, pero que a su vez se manifestó consecuente con escenario volátil como el que atraviesa la política nacional: “Nosotros ratificamos el apoyo a Kicillof gobernador, salvo que después él o la política decida pueda dar un salto distinto al de hoy”.

La frase no apunta a ningún tipo de futurología, puesto que Plaini afirmó que desde el movimiento obrero sólo se expresan respecto al escenario actual, con la claridad de que, según su lectura, “la mesa sindical no está en la mesa donde se deciden las alianzas y las candidaturas". "Lamentablemente es así", dijo, y manifestó un deseo: “Cuando se sienten los que se tienen sentar a definir ojalá sea Cristina la candidata”.

Con una realidad que aún no cuenta con mayores definiciones, la discusión sobre si deben celebrarse Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias dentro del oficialismo está vigente. Alberto Fernández las solicitó en reiteradas ocasiones, aún luego de bajarse de la carrera por la reelección. Sobre quienes decidan competir en una primaria en la provincia de Buenos Aires, Plaini dijo que “para hacer política no se pide permiso”. “Yo nunca pedí permiso, pero hay que tener en claro lo que está en juego”, aclaró. “Cada uno que hace política tiene el derecho de hacerlo en la medida que no se descalifique, y entender que si hay PASO va a haber un ganador y el que pierde tiene que acompañar”, remarcó.

"Voy a acompañar al gobernador, pero si definimos que haya PASO haremos PASO. Y también acompañaré al que le compita con él en la provincia, pero no para debilitar al gobernador, sino para expresar el fortalecimiento del Frente de Todos”, indicó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en un reciente acto llevado a cabo en Ensenada, donde estuvo acompañada por las figuras albertistas del gabinete nacional. No fueron pocos los que vieron allí el comienzo de una eventual campaña que podría llevar a la ministra a plantear una candidatura alternativa a la de Kicillof.



“Evidentemente hay un sector de la dirigencia en la que el ego le va ganando al trabajo para resolver las necesidades que tiene el pueblo argentino”, reflexionó Plaini. “Ese ego se expresa y se nota en cada aparición pública de muchos de ellos y muchas de ellas”. "Cuando se hablan de las cosas y de las personas se pierde la orientación, acá hay que hablar de ideas”, sostuvo el legislador que también reclamó por una propuesta y un programa de acción para el país que posibilite dar un golpe de timón a la realidad económica actual.

Al ser consultado sobre posibles medidas que colaborarían con una mejoría en la vida de los trabajadores, el titular del gremio de los Canillitas recordó que desde su sector dentro en la central obrera siempre se planteó la necesidad de aplicar un aumento de suma fija. “En la CGT se empezó a discutir un umbral de ingreso y ojalá que se dé, pero lo de la suma fija no salió porque el gobierno escuchó a un sector del sindicalismo que piensan que perdemos la soberanía de la discusión paritarias”, cuestionó. “Yo no creo en eso”, dijo.

En el marco de un análisis sobre los factores que podrían modificar el escenario económico actual, Plaini planteó que “cogobernar con el Fondo Monetario Internacional trae estas consecuencias”. En ese sentido, y desde una lectura más política de la situación, aseguró que el crédito solicitado durante la presidencia de Mauricio Macri no fue sólo de carácter monetario, sino que provino de una decisión motorizada a partir de una necesidad ideológica. “Siempre se está a tiempo de rediscutir los términos si hay voluntad y decisión, y no hablo de entrar en default, sino discutir desde otra perspectiva y otra fortaleza, pero eso le corresponde al Ejecutivo”, señaló.