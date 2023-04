Los comerciantes del centro rosarino viven una escalada de robos diarios y en la atmósfera empresaria parecen oler a intencionalidad. Ayer a la madrugada, le tocó a una verdulería y granja de San Juan y Buenos Aires.“Liberaron el centro. Pregunto a los que deben investigar: ¿hay intencionalidad política? Todo de golpe. ¿La policía no le responde a Brilloni? ¿A quién? Aten cabos. Lo advertimos y nada. Que vengan los federales, estamos a días de la inauguración de La Favorita”, afirmó Fabio Acosta, el presidente de la Asociación Casco Histórico de Rosario.

A través de su cuenta de Twitter, en dos radios AM de la ciudad el referente de los comerciantes del centro enmarcó la ola de robos en el microcentro con las elecciones de este año. “Comienza la campaña y esto. ¿Quién cuida a los vecinos y comerciantes del centro? Ahora segundo acto: reunión para anuncios en lugar de confort, fotos, tal vez saturación, siempre atrás del problema nunca adelante”.

Hace solo unos días el propio Acosta aseguró que el área central de Rosario se había transformado en “tierra de nadie” y que “hay un relajamiento de los controles policiales a medida que comienzan a bajarse las persianas, después de las 18”.

“Advertimos sobre fines de año que esto se iba a recrudecer, si no cubrían con algún dispositivo especial la zona céntrica. Lamentablemente no fuimos escuchados por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Han de alguna manera minimizado el problema”, había afirmado Acosta.

“Hicimos propuestas al Ministro de Seguridad en ese momento, al actual también. Realmente vemos de que no se escucha al comerciante, no se escucha al vecino, no se escucha a las instituciones”, afirmó el referente comercial y añadió: “Parece como que solamente son relatores de la realidad, los funcionarios del área. Por eso nuevamente reiteramos que las autoridades se pongan los pantalones largos y protejan al área central, protejan a los vecinos, protejan a los comerciantes”.

Por otra parte, afirmó -por las autoridades- “realmente ellos ya saben lo que tienen que hacer. No hace falta más reuniones, no hacen falta más fotos, no hacen falta más movilizaciones”.

Por su parte, desde el Paseo Comercial de Calle San Luis mantuvieron una reunión con el Ministerio de Seguridad a raíz de los reiterados hechos de inseguridad vividos en las últimas semanas. En la misma reclamaron que se incremente la vigilancia en horarios poco concurridos y nocturnos. Desde la cartera atendieron los pedidos y se comprometieron a dar respuesta a la brevedad.

Miguel Rucco, representante del paseo comercial, denunció semanas atrás una ola de escruches nocturnos en calle San Luis y señaló que este tipo de robos son muy comunes y que suele enterarse de uno o dos por semana. Aseguró que la situación se da porque el centro después de las 20 se convierte en “tierra de nadie”.

El ministro Claudio Brilloni le dijo a Rosario/12 que el último sábado se había reunido con referentes de calle San Luis por los robos y escruches, que los mismos le reconocieron que "había menos mecheras en esa zona", pero que habían crecido los otros delitos. "Así que tomé contacto con la Brigada de Orden Urbano, que tiene asiento en Dorrego y San Luis y comenzamos un sistema de recorridas, que no es permanente porque no alcanzan los recursos, en motos y vehículos, También ubicamos las cámaras de la zona para monitorearlas, porque no tenemos personal para observar las 970 cámaras de la provincia y las 300 cámaras que tiene Rosario. Por eso vamos estableciendo prioridades acorde a las preocupaciones de los vecinos y no solo hacemos hincapié en calle San Luis sino en toda la zona céntrica. Debido a este alerta patrullamos más calle San Luis y quedamos en reunirnos en 15 días para ajustar todo, además de estar en permanente contacto con los comerciantes".