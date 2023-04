En la tarde de ayer, con un acto en la plaza 9 de Julio, el Frente de Izquierda Unidad (FITU), integrado en Salta por el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), presentó a sus candidatos y candidatas para las elecciones provinciales del 14 de mayo. Y lo hicieron acompañados por sus máximos referentes a nivel nacional, Gabriel Solano (PO) y Celeste Fierro (MST), quienes a la vez son precandidatos a presidente en las primarias abiertas de agosto.

Por ese frente, el candidato a gobernador es el ex diputado provincial Claudio del Plá, mientras que encabezando la lista de diputados en capital, está la docente secundaria Andrea Villegas. Para la intendencia salteña el nombre elegido fue el de Carlos Zarzuri, y como principal candidata a concejala, la también ex legisladora Gabriela Cerrano.

Minutos antes del acto, Salta/12 dialogó con Andrea Villegas y Celeste Fierro sobre su mirada de la actualidad y aspiraciones en este año electoral.

Para la candidata local, la población está viendo en la izquierda una alternativa “es una lista de trabajadoras y trabajadores que estamos en la vereda del frente a lo que presentan Gustavo Sáenz o Emiliano Estrada y todas sus listas que inventan para que los apoyen”.

La docente aseguró que “claramente el gobernador no quiere soltar el sillón del poder político, porque no busca alternancia, algo que incluso se planteaba en la reforma de la Constitución cuando se hizo la Asamblea Constituyente”.

La candidata a diputada recordó que es la izquierda la que apoya activamente “todos los reclamos y luchas de los trabajadores”, como la de los y las docentes autoconvocadas o la de las y los trabajadores de la salud “que hoy vemos como golpea sobre todo al norte”.

Justamente sobre esa zona de la provincia, Villegas contó que recién llegaba de recorrer Orán junto al concejal Samuel Huerga, que buscará una banca de diputado por aquel departamento, “allí la cantidad de casos de dengue es ya inmanejable”, indicó, y añadió que en su recorrida “cada persona con la que hablábamos te contaba que tenía algún familiar con dengue, que no hay personal en los hospitales o que no se consigue cama porque no hay presupuesto para eso”.

La candidata del FITU tampoco se olvidó del principal oponente del actual gobernador, Emiliano Estrada, a quien le recordó su pasado como ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, “se presenta como algo nuevo pero la docencia se acuerda bien de él, porque fue el que se negaba a pagar mejoras salariales”. “Pero encima arma un frente sin principios, con Carlos Zapata y Olmedo, que son los candidatos de Milei, y por lo tanto también representa una oferta de derecha”, remarcó.

Por eso recalcó que “es muy importante que la población advierta y apoye” el espacio que ella representa, “porque los demás no son nada nuevo, todos ya gobernaron, tuvieron la posibilidad y no lo hicieron a favor de los trabajadores”.

Pidió el voto a la Legislatura “porque ya no hay oposición, todos los legisladores fueron cooptados por el gobierno de turno, ningún diputado levantó la mano en contra del decreto represivo y antidemocrático para desalojar cortes”, refiriéndose al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad provincial en manifestaciones públicas (decreto 91/23).

Para Villegas, “este sistema no va más, no hay ninguna mejoría dentro de los marcos del sistema capitalista, y por eso es que decidimos meternos en este terreno de disputa territorial, para denunciar y desenmascarar a los políticos tradicionales que gobiernan a favor de los poderosos”. En contrapartida, desde su perspectiva, la izquierda propone otra forma de vida y de gobierno, “en donde tengamos de verdad una sociedad con igualdad de condiciones y no que el 1% se quede con los recursos de todos”. “Y lo hacemos con transparencia, con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, sin utilizar los recursos del Estado para hacer campaña”, explicó.

Celeste Fierro hizo eje en esa militancia “constante por transformar la realidad”, “somos trabajadores y trabajadoras que le ponemos el cuerpo a nuestras ideas pero vivimos de nuestro trabajo como docentes, enfermeras o la profesión u oficio que sea”. “Eso es fundamental, pero del otro lado manejan los recursos del Estado y allí la competencia es completamente desigual”, agregó.

Ambas coincidieron en subrayar que siempre fue la voz de la izquierda en la Legislatura y los Concejos Deliberantes la que marcó una diferencia, se opuso al avasallamiento de los derechos de la ciudadanía y propuso leyes y ordenanzas “alternativas y más inclusivas”.

Para la precandidata a presidenta por el FITU, que tendrá que disputar en las PASO contra Miriam Bregman y Gabriel Solano, candidatos como Javier Milei solo representan al gran empresariado nacional e internacional, “que además es el que siempre vivió del Estado y no repartió ni una migaja, a pesar de que renieguen de él”.

Con respecto al crecimiento de esos sectores que expresan un discurso de odio, Fierro opinó que es un fenómeno global, “como con Trump y Bolsonaro”, “y tiene que ver con la falta de respuesta de quienes han gobernado hasta acá”. Pero añadió que a Milei el mismo empresariado “le está bajando el precio porque se empezaron a asustar con las cosas que propone”.

“Nuestro desafío es canalizar el voto bronca, contrarrestar ese discurso y explicar cuál es verdaderamente ese proyecto, a quién representa, porque que te digan así sin más que hay que quemar el Banco Central, para el que está harto, sin pensarlo dice que sí, que no sirve para nada, que se fugan capitales, que hay inflación y no le dejan comprar dólares, pero no le explican qué significa eso, que es entregarle el poder a todos los bancos privados sin control”, detalló Fierro.

Al contrario, para la referenta del MST se debe nacionalizar todo el sistema financiero “y ahí sí se pueden controlar las divisas, lo que ingresa y egresa y los millones de dólares que tienen los empresarios en el exterior ”. “Ellos hablan de la libertad, lo rebelde y anticasta, y no son nada de eso, la única libertad que persiguen es la de los empresarios y las corporaciones para arrasar con todo, como la educación, la salud y todos los derechos conseguidos”, concluyó.

Diferencias con el PTS

Con respecto a la ruptura con el PTS, que a diferencia del orden nacional, no integra el Frente porque se negaban a incluir al concejal Samuel Huerga acusándolo de haber cerrado filas con integrantes de otros partidos tradicionales para llegar y mantenerse en la presidencia del Concejo Deliberante de Orán, Villegas sostuvo que esa era una excusa para no aceptar que se debían repartir igualitariamente los cargos “y no imponerlos autoritariamente”.

“Lamentamos que los compañeros del PTS no hayan podido llevar un debate sincero y que hayan priorizado sus aspiraciones de candidaturas”, sentenció.

Huerga formó parte históricamente del Partido Obrero, pero tras la ruptura nacional y provincial de ese espacio, pasó a las filas de Política Obrera, y luego abandonó ese partido para recalar en el MST.