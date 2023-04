El secretario general de Canillitas y senador bonaerense, Omar Plaini, aseguró este miércoles por AM750 que el anuncio del Presidente, quien aseguró que no irá por la reelección, generó la necesidad de que haya un “reordenamiento” en el Frente de Todos. Así, agregó que según su entender, el mismo se debe dar alrededor de la vicepresidenta Cristina Kirchner.



“En política, lo que hacés hoy es el resultado de lo que te va a pasar mañana. Por eso dijimos que estamos a tiempo. Hoy cobra más valor después del anuncio del Presidente. Esto debe significar un reordenamiento que nos obligue a pensar en el todo”, comentó por La García.

Y, en medio del llamado ‘operativo clamor’ para terminar con la proscripción contra la vicepresidenta, afirmó que CFK es la única que "piensa en todo". “Aquí hay una sola estadista que piensa en el todo. Esa estadista se llama Cristina Kirchner. Es la única que nos garantiza saber a donde vamos”, enfatizó.

La certeza para Plaini se debe a que la exmandataria “ya lo ha dicho, lo ha demostrado y lo ha ejercido”. “Los demás deberán demostrar qué quieren”, dijo para referirse a los demás funcionarios que especulan con ir a unas primarias en el FdT.

“Hay algo que no se recupera y es el tiempo. Si no actuamos y no tenemos iniciativas de envergadura con un Estado que articule, promocione y regule, no hay posibilidades”, aseguró, además, el sindicalista en un contexto marcado por la corrida cambiaria y devaluación del peso.

Luego, explicó su afirmación con una enumeración: “Porque se llevan nuestros recursos, porque el FMI te impone el ajuste siempre, porque el bimonetarismo sigue presente, porque la Corte no tiene imparcialidad y persigue, porque no tenemos una reforma tributaria, porque vienen por la reforma laboral”.

Además, las explicaciones del sindicalista se dan en un momento de plena expectativa por el acto que protagonizará mañana la vicepresidenta. La cita será a las 18, en el Teatro Argentino de La Plata, y será la primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el renunciamiento de Alberto Fernández.