Con la presencia del argentino Juan Francisco Fernández, la NBA oficializó la lista de 242 jugadores de diferentes partes del mundo que aspiran a ser elegidos en el próximo draft, que se llevará a cabo el jueves 23 de junio. El ala pivot del Fuenlabrada español y la Selección Argentina tiene tiempo hasta el 12 de junio para borrarse de la lista, sin que ello le reporte algún inconveniente para una presentación futura.

Mientras se desarrollan los play offs, la NBA ya tiene programada una de las veladas más importantes de cara a la próxima temporada, que es la lotería del draft, cuando los equipos eligen los jugadores de 22 años o menores que se pueden sumar a la competencia a partir de la siguiente campaña. Para ello, la dio a conocer el listado de los 242 basquetbolistas que se declararon elegibles, tanto en la NCAA como en el resto del mundo.

Entre los 242 jugadores aparece el francés Victor Wembanyama, el ala pivot de 19 años y 2,21 metros que los especialistas colocan como posible número uno. La otra novedad es la presencia de Juan Fernández, que a sus 20 años figura en el radar de algunos equipos y por eso sus agentes lo colocaron en el listado. En los próximos días, habrá que ver que tan firmes son esos sondeos, ya que el argentino todavía podría esperar un año más para poder ser drafteado. En cambio, si no se baja antes del 31 de mayo y luego no es elegido, ya no contará con esa chance la siguiente temporada por las reglas de elegilibilidad de la competencia.

Fernández se desempeña en el Fuenlabrada, equipo de la Liga ACB de España, que acaba de descender. En la actual edición de la máxima categoría lleva disputados 22 partidos, con promedios de 6,2 puntos, 3,0 rebotes y 0,4 asistencias en casi 17 minutos por encuentro.