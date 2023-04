Por decisión del Gobierno, a partir de mayo, los trabajadores en relación de dependencia con ingresos brutos superiores a los 506.230 pesos deberán pagar el Impuesto a las Ganancias. El anuncio que realizó este martes el ministro de Economía, Sergio Massa, implica, además, que los jubilados y pensionados tendrán el mismo piso de ingresos para tributar.

De acuerdo con la regla vigente de la AFIP, los jubilados y pensionados, tanto de Anses como de otros regímenes previsionales, tributan Ganancias cuando sus ingresos superan el monto equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Actualmente no pagan impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los 404.062 pesos inclusive.

No obstante, según aclara el organismo tributario, “esta deducción específica no podrá ser aplicada por sujetos que obtengan ingresos de distinta naturaleza a los indicados, superiores a la ganancia no imponible del período. Tampoco corresponderá a quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, excepto que esta obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única”.

Con el nuevo anuncio del Gobierno, el umbral para que se les descuente Ganancias a los trabajadores bajo relación de dependencia pasará de 404.062 a 506.230 pesos a partir de mayo-una cifra que supera al equivalente a ocho veces el haber mínimo-, y también será la cifra vigente para el descuento impositivo a las jubilaciones.

De acuerdo con el último Informe de Estadísticas de la Seguridad Social de la Anses, el 46% de los beneficiarios del SIPA tenía haberes iguales o menores a un haber mínimo; un 17% entre una y dos mínimas; y el 26% restante, concentró haberes iguales o mayores a dos. Cabe recordar que, según indica el Boletín Oficial, el haber mínimo jubilatorio garantizado desde marzo es de $58.665,43, mientras que el máximo asciende a $394.762,81.

Por la ley de movilidad, en junio se actualizarán los valores de los haberes previsionales (hay reajustes en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año). Por lo tanto, en el sexto mes de 2023, se modificará el valor del ingreso mínimo del sistema y, consecuentemente, también la base especial para tributar Ganancias.



Impuesto a las Ganancias: a cuánto sube para los trabajadores activos

Los empleados en relación que dependencia que ganen hasta 500.000 pesos mil no pagarán el impuesto a las Ganancias, a partir de la aplicación de la fórmula que fija elmonto mínimo, según informó el Ministerio de Economía.

"De esta manera, con el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración bruta no supere los $506.230, inclusive", precisarondesde la cartera económica.

El ministerio que conduce Sergio Massa indicó además que "en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada".

"En esta línea, la propuesta aplicable a partir de mayo de 2023 está vinculada a la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del 25,29% entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (último dato publicado)", añadió el Palacio de Hacienda.

Actualmente y desde enero de 2023, no pagan el Impuesto a lasGanancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062, inclusive. Además, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes que supere los $404.062 y resulte inferior o igual a $466.017, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, unadeducción especial incrementada.