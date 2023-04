Cerca de 1.500 objetos que pertenecían al cantante británico Freddie Mercury se subastarán en septiembre de este año, según confirmó Sotheby’s. Entre los artículos habrá trajes que usó el líder de Queen sobre el escenario, canciones manuscritas y obras de arte.

Las emblamáticas piezas se exhibirán en Londres, Reino Unido entre el 4 de agosto y 5 de septiembre. Antes, en junio, lo harán en Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos) y Hong Kong (China). Todas estaban en Kensington, en la antigua casa del músico fallecido en 1991.

"Durante muchos años he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas esas cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba tanto. Pero los años han pasado y llegó el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida", contó Mary Austin, amiga cercana del artista y quien fue también su compañera sentimental, a Sotheby's.

"Espero que esta sea la oportunidad de compartir las múltiples facetas de Freddie, tanto públicas como privadas, para que el mundo comprenda y celebre mejor su espíritu hermoso y único", agregó.

Cuáles son los objetos de Freddie Mercury que se subastarán

Algunos de los artículos que se venderán fueron muy significativos en la carrera de Mercury, como la corona y la capa de piel sintética y terciopelo rojo que el artista usó al cantar "God Save The Queen", durante su última gira con el grupo, "The Magic Tour", en 1986.

Se estima que el valor de ambas piezas de esta colección privada suman entre 60.000 y 80.000 libras (de 73.800 a 99.100 dólares, aproximadamente).

Imagen: Sotheby's

Además, se subastará el manuscrito de la letra de la histórica canción "We Are The Champions", un documento de nueve páginas a puño y letra de Mercury. En este caso, el precio estimado está entre las 200.000 y 300.000 libras (alrededor de entre 220.250 y 373.300 dólares).

También, entre los casi 1.500 artículos habrá una guitarra acústica del músico, y algunas obras de arte, de Picasso y Matisse, que el cantante tenía en su casa.

"Además de su legendaria personalidad pública, Freddie Mercury era un coleccionista profundamente educado con un ojo de conocedor", describió Sotheby's en su publicación.

Seguí leyendo: