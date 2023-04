El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, está obligado a cambiar el equipo y el sistema de juego para enfrentar a Atlético Tucumán por las bajas y por la rotación, ya que la semana que viene visita a Fluminense en Brasil por la Copa Libertadores y recibe a Boca en el Monumental por la Liga Profesional.



A las ausencias por suspensión de Enzo Pérez y Enzo Díaz, quienes sumaron la quinta amarilla para poder jugar el Superclásico, se agregó la lesión de Paulo Díaz, que padece una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



Mientras que el capitán, Pérez, va a poder jugar los dos partidos, el lateral Enzo Díaz tampoco va a estar frente a Fluminense por suspensión y el zaguero chileno será evaluado la semana que viene para ser convocado ante Boca.



Para la zona de volantes, Demichelis tiene la alternativa de rotar y alternar a Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz, que ya jugó en el lugar de Enzo Pérez ante Newell's.



En el lateral también tiene recambio ya que podría pasar Milton Casco a la izquierda, su posición natural, con chances de ingresar para Andrés Herrera en primer lugar y Robert Rojas en segundo o en todo caso Elías Gómez.



En la zaga central, Leandro González Pirez puede estar acompañado por Emanuel Mammana y en caso de rotar está la chance que vuelva a jugar Jonatan Maidana que no juega desde el partido por Copa Argentina el pasado 8 de marzo.



A estos cambios obligados se suman los posibles por rotación y para cuidar a los que más jugaron de cara a los encuentros ante Fluminense y ante Boca, ya que ambos partidos tienen un valor muy alto desde lo simbólico y lo deportivo.



River necesita no perder en Río de Janeiro para mantener la chances de ser primero en el grupo, ya que una derrota llevaría al equipo carioca a nueve puntos a falta de tres fechas por jugarse en la fase de grupos de la Libertadores.



En cuanto al Superclásico, será el primero para la gestión de Demichelis y se jugará en el Más Monumental con todo el peso histórico del partido con las gestas recientes de Marcelo Gallardo y las eliminaciones directas.



En este sentido, Ignacio Fernández y Esequiel Barco podrían descansar ante los tucumanos porque tienen asistencia perfecta: Nacho Fernández con 17 partidos, 16 de titular, y 1420 minutos, y Barco con 17 partidos, 9 de titular, y 852 minutos.



Con menos partidos pero mucha continuidad también están Lucas Beltrán -que sólo faltó una vez-, Aliendro con 15 presentaciones y Casco con 14 partidos, más los que no juegan como Pérez y Enzo Díaz.



Para jugar contra Atlético Tucumán el viernes, Demichelis puede echar mano a futbolistas que acumulan partidos pero no tantos minutos como Pablo Solari, Miguel Borja, Salomón Rondón, José Paradela y Santiago Simón.



De este modo, un posible equipo para jugar en la Liga Profesional en Tucumán sería: Franco Armani; Herrera, González Pirez, Mammana, Gómez; José Paradela, Palavecino, Simón, Solari; Borja, Rondón.



De este modo, el DT cambiaría el sistema táctico que usó ante Independiente para jugar con un 4-4-2, diferente al 4-2-3-1 que suele utilizar con Beltrán como único delantero del equipo.



Con este panorama, el equipo puntero del torneo se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza del River Camp y mañana quedará concentrado para viajar a Tucumán a jugar la fecha 14 de la Liga Profesional.



La delegación tiene programado llegar a la ciudad de San Miguel de Tucumán a las 20.30 horas para saludar a los hinchas, luego cenar y alojarse a la espera del encuentro del viernes a las 21.30.



La delegación regresará a Buenos Aires luego del partido para entrenar el fin de semana ya que el lunes por la mañana está previsto el viaje a Río de Janeiro, donde jugará el martes 2 de mayo a las 21 contra el Flu.



Por ahora está descartada la posibilidad del regreso de Matías Kranevitter, a quien le resta una semana más de trabajos físicos con pelota para ponerse a la par del resto luego de casi cuatro meses de parate por la fractura que sufrió en el tobillo.



En cuanto a los trabajos diferenciados, además de Paulo Díaz siguen con tareas de recuperación los jugadores que vienen de operaciones como Bruno Zuculini, David Martínez y Tomás Lecanda.





Convenio macro de cooperación con la Universidad Di Tella





Con la presencia del Presidente Jorge Brito y de Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, se selló el jueves último un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, que tiene como objetivo de profundizar la relación y sus opciones de trabajo en conjunto.



En el marco de ese acuerdo general, se firmaron además dos convenios específicos que abren dos líneas de trabajo. La primera está vinculada a una actividad académica para analizar y estudiar el desarrollo de River en los últimos años; y la segunda línea apunta a optimizar los aspectos logísticos y de seguridad durante los eventos que desarrollan ambas instituciones.



"Estamos orgullosos de este nuevo acuerdo de cooperación entre nuestra Universidad y el Club Atlético River Plate. Es una gran oportunidad para desarrollar actividades académicas, culturales, sociales y deportivas en conjunto, que amplificarán el impacto positivo de ambas instituciones en nuestro país", comentó Cruces.

"Para River es muy importante poder establecer acuerdos de colaboración con organizaciones que nos permitan amplificar el alcance de las actividades del club y consolidar su impacto. En ese sentido, este acuerdo, que es el resultado de la voluntad y el trabajo de ambas instituciones, abre muchas posibilidades sobre los proyectos que podremos llevar adelante juntos", concluyó Brito.