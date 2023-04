Mirtha Legrand será operada la semana que viene en el Sanatorio Mater Dei para colocarle un marcapasos, según ella misma anunció este miércoles en un comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales. La actriz y conductora, de 96 años, ya había pasado por una intervención cardíaca, en septiembre de 2021, cuando le colocaron dos stents. En tanto, siguen las negociaciones de su contrato con El Trece, donde hace su programa con los clásicos almuerzos de los domingos.

“Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stents hace tiempo", informó esta tarde.

“Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”, agregó sobre el procedimiento. La operación será el próximo martes.

“Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida!”, finalizó.

Un rato antes, su nieto y productor, Nacho Viale, también se había referido a la cirugía de su abuela, a través de su cuenta de Twitter. “Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”, manifestó con relación a que todavía están lejos de llegar a un acuerdo con El Trece, canal comandado por Adrián Suar. En tanto, comenzaron a surgir especulaciones de que, finalmente, Mirtha podría llevar los almuerzos a la pantalla de América, donde ya estuvo entre 1999-2000, 2003-2011 y 2013.

Este fin de semana, la actriz nacida en Villa Cañás, Santa Fe, el 23 de febrero de 1927, participó de un evento benéfico que se hizo en la Rural, organizado por la Asociación Conciencia, donde le preguntaron sobre su y futuro laboral. "En eso estamos", respondió acerca de sus clásicos almuerzos de los los domingos en la tevé.

También aseguró que Nacho Viale no le adelanta nada sobre su contrato, antes de que las tratativas sean confirmadas. Así, cuando se le consultó si cambiaría de canal, contestó: "No te puedo decir, no está cerrado”.

Qué es un marcapasos y para qué se lo usa

Según la Clínica Mayo, de Estados Unidos, un marcapasos es un pequeño dispositivo que se coloca (implanta) en el pecho para ayudar a controlar los latidos. Se utiliza para evitar que el corazón lata demasiado lento. Y su implantación requiere de un procedimiento quirúrgico. Al marcapasos también se lo llama dispositivo de estimulación cardíaca.

Los marcapasos funcionan solo cuando es necesario. Si los latidos del corazón son demasiado lentos (bradicardia), el marcapasos envía señales eléctricas al corazón para corregirlos. Algunos dispositivos de última generación también tienen sensores que detectan el movimiento del cuerpo o la frecuencia respiratoria, que les indica que aumenten la frecuencia cardíaca, según sea necesario.



Cómo es la operación que le harán a Mirtha Legrand

Según el Instituto Cardiovascular, el marcapasos se implanta normalmente en el pecho, debajo de la piel, y el cable se introduce por una vena que pasa por esa zona.

El dispositivo consta de dos partes:

Generador de pulso. Este pequeño recipiente metálico tiene una batería y el circuito eléctrico que controla la frecuencia de impulsos eléctricos enviados al corazón.

Este pequeño recipiente metálico tiene una batería y el circuito eléctrico que controla la frecuencia de impulsos eléctricos enviados al corazón. Electrodos. Se colocan de uno a tres cables aislados flexibles en una o más cavidades del corazón y estos envían los impulsos eléctricos para adaptar a la frecuencia cardíaca. Los marcapasos más nuevos son inalámbricos y se implantan directamente en el músculo cardíaco.

La operación se hace con anestesia local. Durante al menos las primeras 24 horas se debe hacer reposo en cama para evitar que se produzca un hematoma y que el electrodo se desplace. Después, la persona se podrá levantar, aunque será conveniente que evite hacer movimientos con el brazo del lado en que lleva el marcapasos. A la semana, se retiran los puntos de sutura y el paciente ya puede hacer una vida normal.

El marcapasos se alimenta por una batería interna. La duración de esta batería variará dependiendo, entre otras cosas, del tipo de marcapasos y de las veces que tenga que estimular el corazón. La duración media es de 7 años. Cuando se agota el generador hay que cambiarlo por otro similar mediante una nueva intervención.

Tras la operación, la persona puede volver a sus actividades normales en pocos días.