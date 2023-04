El gabinete del gobernador Axel Kicillof le puse picante al operativo clamor por la candidatura presidencial en la previa de la presentación de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata este jueves. "Las lapiceras del pueblo escriben", es la consigna de la campaña que lanzaron en redes y a la que se sumaron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el jefe de asesores, Carlos Bianco. "Cristina 2023", escribieron y compartieron la imagen en redes.

En medio de las corrida cambiaria y por cumplirse una semana del video en el que el presidente Alberto Fernández anunció que no iría por la reelección, la expectativa por las palabras de la vicepresidenta son altas. Los funcionarios del gobernador Axel Kicillof --ya lanzado por su reelección en la provincia, pero que también suena como posible precandidato presidencial del Frente de Todos-- hicieron saber su deseo de que la ex presidenta vuelva por un tercer mandato, a pesar de haber anunciado en diciembre pasado que no lo haría.

El gobernador Axel Kicillof no se pronunció como parte de esta campaña en redes sociales, pero sí lo hizo el viernes pasado tras la breve reunión del PJ nacional a horas del anuncio del presidente. Kicillof sostuvo que pesa sobre Cristina "una proscripción" y eso "pone a la democracia en una situación de limitación" por tratarse de la dirigente política más convocante.

A mediados de este mes, Kicillof también fue el orador principal en el cierre de la movilización que militantes, sindicatos y funcionarios kirchneristas hicieron al Palacio de Tribunales bajo la consigna "Democracia o Mafia Judicial". "Vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida. Si ella quiere, el pueblo la va a acompañar y va a volver a ejercer cargos", sostuvo el gobernador bonaerense en aquel acto.

La campaña de redes sociales bajo la consigna de "las lapiceras del pueblo escriben" marca una respuesta directa a Alberto, quien en su video de renunciamiento pidió darle "la lapicera a cada militante". Este lunes, el presidente dejó claro que él insistirá en que el Frente de Todos deberá ir a las PASO para definir las candidaturas y mostró que no modificaría su posición aunque la ex presidenta decidiera ir como precandidata. "Desde cuándo el peronismo le tiene miedo a la decisión de la gente", dijo.

"Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse", dejó planteado el presidente ante una decisión que se podría cristalizar mañana en el Teatro Argentino de La Plata.

La metáfora de la lapicera ya es parte de la interna del Frente de Todos. La vicepresidenta fue quien la usó por primera vez, durante un plenario de la CTA en junio del año pasado, cuando pidió usarla para controlar lo que había definido como "un festival de importaciones" que ponía en peligro las reservas del Banco Central, que por estos días muestran su agotamiento y generan la corrida del dólar.

La vicepresidenta volvió a usar esa metáfora en un acto por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, con duras críticas al ex ministro de Economía Martín Guzmán, el día en el que anunció su renuncia y abrió la última gran corrida financiera hasta lo que se registró en los últimos días. El fin de semana, fue el diputado nacional Máximo Kirchner quien retomó la metáfora para agregarle leña al operativo clamor: "La birome siempre la han tenido los militantes. El problema es que queremos escribir un nombre y el Poder Judicial quiere borrar ese nombre".

La lapicera está en el aire y mañana la vicepresidenta escribirá como continúa la historia en el acto por el 20 aniversario de las elecciones presidenciales de 2023, que marcaron el camino de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.