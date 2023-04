Otra vez aparecieron ratas en colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horas después de la protesta en la escuela técnica N° 9 "Ingeniero Luis Huergo", del barrio porteño de Caballito, donde un roedor mordió a un estudiante, alumnos docentes, padres y madres de una escuela de Flores tomaron la misma decisión en reclamo de un plan de fumigación que termine con la plaga en el establecimiento.



En este caso, la protesta, con suspensión de clases y corte de calle, es en la Escuela Primaria Común N° 01, Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza. Allí denuncian que desde febrero vienen advirtiendo la presencia constante de ratas, que día tras día van dejando excremento en todas las aulas, espacios comunes y hasta el comedor, donde los alumnos desayunan y almuerzan.

No es una casualidad, la Defensoría del Pueblo informó que en estos últimos meses recibió más de 25 denuncias por la presencia de ratas en once escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, reclamó que “avancen de forma urgente con las tareas de desratización, desinfección e higiene de la vía pública en los alrededores de los establecimientos escolares”.

“Vengo denunciando esta situación desde antes de febrero. Las medidas no son las esperadas. No son las necesarias para que esto pueda solucionarse. Yo hice todo lo que podía hacer desde mi función. Quedaron en venir a la tarde personas de infraestructura escolar para ver qué es lo que pasa. Pero la única respuesta es que mandan los cebos”, indicó una docente del colegio de Flores.

En tanto, también por AM750, otra profesora del mismo colegio denunció: “Mi hijo almuerza y desayuna en esta escuela que está llena de ratas, donde lo único que hacen es mandar cebos, que es para matar una o dos. Acá la escuela está infectada hace meses. No encuentran la solución porque no fumigan. Aprovechen el fin de semana largo para que podamos volver calases”.

“Hace varias semanas que tenemos ratas. Hay caca por todos lados. En las aulas, en los cuadernos, en los baños. No tenemos solución. Hoy se vieron en el comedor. Decidimos suspender las clases por eso. No sé por qué no fumigan. No tenemos respuestas”, agregó por su lado una docente de la misma institución.

Informe: Alan Longy para AM750