El proyecto de Ley de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que busca dar un marco regulatorio de estabilidad en la regulación cambiaria y libre aplicación de divisas para las firmas que inviertan y produzcan GNL en Argentina, ya se encuentra en la oficina del ministro de Economía Sergio Massa. Tras un encuentro con Massa, el presidente de YPF Pablo González, aseguró que la ley será enviada al Congreso "en los próximos días", acompañada por la de Hidrógeno verde y, "quizás, la de litio", aseguró González.

"Este martes estuve reunido con el Ministro de Economía Sergio Massa y les puedo asegurar que se enviará en pocos días", aseguró el titular de YPF en una charla con periodistas tras disertar en un almuerzo organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) en el Hotel Scala ubicado en el microcentro porteño. La insistencia por confirmar el envío se puede interpretar por la historia corta pero errática que tiene el texto: la intención de Economía era que forme parte de las sesiones extraordinarias del Congreso a fines del 2022, hecho que se postergó hasta la fecha.

YPF se encuentra particularmente interesada porque de esa ley depende el avance del acuerdo de entendimiento que firmó en septiembre con Petronas, la empresa petrolera nacional de Malasia que es una de las tres más grandes del mundo en el mercado del GNL, para la construcción de la primera planta productora de GNL que le permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas, un recurso estratégico en el mundo. Hay solo veinte países en el mundo que cuentan con ese capital.

El gas natural es un recurso protagonista en el marco de la transición energética hacia energías limpias y en Argentina se encuentra Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo. El desarrollo de la tecnología de GNL, gas natural procesado y transformado a estado líquido, permitió desprender el recurso del lugar de origen. Es que al licuarse disminuye 600 veces su volumen (1 m³ de GNL es igual a 600 m³ de gas natural). No tiene olor ni color, no es corrosivo ni tóxico y por eso puede ser fácilmente transportado en barcos o en camiones cisterna facilitando la exportación.

Argentina puede jugar un rol fundamental para abastecer al mundo de este recurso que se volvió más preciado tras la guerra el ataque contra Ucrania desde Rusia, principal proveedor de gas a Europa. Durante el 2022, los precios del GNL en los mercados de Asia alcanzaron un récord de 70,50 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), misma medida que en 2021 valía 8,5 millones de dólares. Esto impactó directamente en el déficit de la balanza comercial energética del país, que alcanzó los 4.470 millones de dólares en 2022, un rojo que no se veía desde 2015, cuando Vaca Muerta no estaba en funcionamiento.

La licuefacción se realiza en plantas industriales de alta complejidad, ubicadas en los países productores de gas natural y se obtiene enfriando el gas natural a -162°C a presión atmosférica. Se carga en barcos con destino a los países en los que está previsto su consumo donde se devuelve el GNL a su estado gaseoso para su posterior distribución a través de la red.

En carpeta

El de Petronas-YPF es un proyecto integral que comprende desde la producción de gas en un Bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización. En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de 10.000 millones de dólares en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL. Dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas al año de GNL. La petrolera nacional tendría el 51por ciento de las acciones del proyecto. Recientemente, ambas compañías firmaron con las autoridades del puerto de Bahía Blanca una reserva para la futura locación del proyecto que estima generar exportaciones por un valor de 13.000 millones de dólares en su pico de producción.

El anuncio del acuerdo que realizaron las empresas en septiembre del año pasado activó a otros jugadores que ya venían tanteando el mercado. Tal es el caso de Transportadora Gas del Sur (TGS) y la compañía estadounidense Excelerate Energy ( que cuenta con dos terminales de importación de GNL en el país, en Bahía Blanca y Escobar), que evalúan un proyecto para construir una planta de licuefacción en Bahía Blanca a fin de exportar gas no convencional de Vaca Muerta aunque durante los meses de verano, cuando baja la demanda local en la Argentina.

Aunque sin confirmación oficial Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, también mostró interés en el negocio. Es que la compañía es la mayor productora de shale gas de Vaca Muerta, donde opera Fortín de Piedra.